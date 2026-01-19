Elon Musk稍早於X上透露，Tesla的下一代自動駕駛晶片AI5已經「接近」設計完成，而AI6晶片目前則是處於早期研發階段。他甚至發下豪語，目標是在9個月內完成後續晶片 (包含AI7、AI8、AI9)的設計週期。

Elon Musk改口？Tesla AI5晶片「接近」完成設計，還喊出9個月推出一款新晶片的狂想

AI5去年說好了，今年變「接近完成」

這則貼文立刻引發了科技媒體與分析師關注，因為這與Elon Musk先前的說法明顯兜不攏，畢竟Elon Musk早在去年7月就曾公開表示AI5晶片已經「設計完成」，但過了半年的說法卻變成「接近設計完成」。

在半導體產業中，晶片從設計定案 (Tape-out) 到收到樣品，再經歷漫長的驗證與測試週期，往往需要數個月甚至更久才能進入大規模量產。這種說法上的落差，不免讓人懷疑Elon Musk之前是否誇大其詞，或者是Tesla在晶片研發的某個驗證階段可能出現瓶頸。

Cybercab恐被迫沿用AI4

AI5的進度延宕，最直接衝擊將是Tesla備受期待的Cybercab。如果AI5晶片真的要等到2027年中期才能量產，那麼原定於2026年推出的自動駕駛計程車Cybercab車隊，恐怕將被迫沿用目前這一代的AI4晶片，而非原先預期的下一代強大算力核心。

9個月一款新晶片？挑戰半導體物理極限

除了AI5，Elon Musk還拋出一個更驚人的目標：將晶片設計週期壓縮至9個月，並且標榜已經規劃至AI7、AI8，甚至AI9。

這樣的發展速度，在半導體行業幾乎是聞所未聞。以擁有頂尖晶片設計能力的蘋果為例，雖然A系列晶片維持一年一更的節奏，但其背後的架構規劃與設計往往是數年前就已經定案，並且以並行方式進行開發的，因此Tesla若真想達成9個月一更，其研發資源的投入與壓力將是天文數字。

