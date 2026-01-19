Elon Musk向OpenAI與微軟求償1340億美元「不當得利」，自家Grok卻遭加州勒令停用「辣味模式」

Elon Musk在對OpenAI與微軟的訴訟中，要求高達1340億美元的賠償金額；但另一方面，Elon Musk旗下的xAI卻因為聊天機器人Grok涉嫌生成未經同意的深偽 (Deepfake)色情影像，遭到加州檢察長Rob Bonta發出「停終條令」 (Cease and Desist)，要求立即停止相關違法行為。

▲(圖／AI生成)

向OpenAI「討公道」：Elon Musk認為有權分一杯羹

這場Elon Musk與OpenAI的恩怨情仇再度升級。根據彭博新聞報導指稱，最新的訴訟文件指控OpenAI背離非營利初衷，並且聲稱Elon Musk應獲得790億至1340億美元 的損害賠償，理由是OpenAI與微軟的合作獲取「不當得利」 (Wrongful gains)。

廣告 廣告

Elon Musk在文件中強調，自己在OpenAI草創時期提供了3800萬美元 的「種子資金」，約佔當時非營利組織種子資金的60%。此外，他還投入了大量心力招募關鍵員工、介紹商業人脈並提供創業建議。

而這筆天價賠償金是怎麼算出？Elon Musk聘請的金融經濟學家C. Paul Wazzan估算，OpenAI獲取的「不當得利」介於655億至1094.3億美元之間，而微軟則獲取133億至250.6億美元。因此，Elon Musk認為既然OpenAI當前估值已達5000億美元，作為早期最大金主，他有權分一杯羹。

xAI後院著火：加州檢察長針對「辣味模式」開鍘

就在Elon Musk忙著討錢同時，其AI公司xAI在加州則是踢到鐵板。加州檢察長Rob Bonta在正式調查展開幾天後，向xAI發出停終條令，要求該公司立即停止生成未經同意的性愛影像。

爭議的焦點，在於Grok的圖像生成功能被發現可輕易地將真實人物 (包括未成年人)的照片「一鍵脫衣」，或是換上比基尼等暴露服裝。Rob Bonta指出，xAI開發一種名為「辣味模式」 (Spicy Mode) 來生成露骨內容，甚至將其作為行銷賣點。

檢察長辦公室嚴厲要求xAI停止「協助或教唆」製作，以及發布非自願的性愛數位影像，這違反加州多項民法與刑法。雖然X平台隨後調整了政策，將Grok的生圖功能限制為付費牆內，並且在違法地區封鎖將真人照片修改為比基尼的功能，但加州司法部仍要求xAI在五天內說明具體改善措施。

分析觀點

在OpenAI的案子裡，Elon Musk站在道德制高點，指責昔日夥伴「忘恩負義」，甚至背棄AI安全與非營利的承諾；但在xAI的營運上，Grok卻因為缺乏安全護欄 (Guardrails)而成為製造深偽色情內容的溫床，甚至被官方認證以「辣味模式」助長亂象。

一邊用法律戰要求對手吐出千億美元的「不當得利」，一邊自己的產品卻因為監管鬆散而被威脅吃上官司。這或許反映Elon Musk對於AI的真實態度：他既想當那個拯救人類的「AI安全守門員」，又不想放棄利用AI混亂能量來衝刺流量與用戶數的機會。只是在法律與監管日益嚴格的當前，這種雙面手法恐怕越來越難行得通。

更多Mashdigi.com報導：

粉色信仰降臨！Razer攜手BLACKPINK合作聯名電競周邊將於香港快閃店率先亮相

日本四大電信商「太空戰略」全解析：衛星、HAPS齊發，2026年消滅通訊死角

Elon Musk改口？Tesla AI5晶片「接近」完成設計，還喊出9個月推出一款新晶片的狂想