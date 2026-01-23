Elon Musk在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇 (World Economic Forum) 上再次「預告」，宣稱Tesla的Optimus人形機器人將於2027年底正式向大眾市場販售。雖然這聽起來很令人興奮，但考量到Elon Musk過去在時間表上的不良紀錄，加上Optimus專案負責人Milan Kovac近期才剛離職，外界對於這張支票能否兌現普遍持保留態度。

Elon Musk再畫大餅：Tesla Optimus機器人明年底開賣，Cybercab今年四月投產

Optimus明年底上市？前提是「非常安全」

Elon Musk在論壇上信誓旦旦地表示，Optimus人形機器人已經開始在Tesla工廠內執行簡單任務 (但無實質證據)，並且計畫在2027年底開放一般大眾購買。

當然，Elon Musk也沒把話說死。他補充道，這項產品只有在Tesla團隊確信其具備「非常高的可靠性、安全性，以及完善功能性」後才會正式發售。儘管如此，市場對於這番言論反應熱烈，Tesla股價在消息公布後隨即上漲超過3%。

不過，質疑聲浪從未停歇。先前已有報導指出，Optimus人形機器人的諸多展示影片其實是透過人類「遠端操控」 (Teleoperation)完成，並非全自主運作。加上專案負責人Milan Kovac近期離職，讓這個原訂於2026年 (也就是今年)就要商業佈署的計畫顯得更加撲朔迷離。

Cybercab四月投產，年產量喊出200萬台

除了人形機器人，Elon Musk也透露關於Tesla自駕計程車Cybercab的最新進度。這款備受期待的車型將於今年4月正式進入生產階段，並且設下年產200萬輛的宏大目標。

相較人形機器人進入市場時程，Cybercab的投產看似較為具體，但業界對於「年產200萬輛」這個數字仍感到懷疑。畢竟，一款沒有方向盤、只能坐兩個人的全自駕車輛，究竟有多少消費者願意買單？仍是一個巨大的問號。

分析觀點

如果熟悉Elon Musk的「Elon Time」，大概會對這次的宣告打個折。從全自動駕駛 (FSD) 到火星殖民，Elon Musk總是習慣將時間表壓縮到極致，藉此逼出團隊潛能 (或是拉抬股價)。

Optimus人形機器人要在2027年底達到「能做人類所有工作」且「安全販售給大眾」的程度，技術跨度顯然相當大。目前的機器人多半還是在特定場景下運作，要進入千家萬戶面對複雜的居家環境，兩年不到的時間恐怕過於樂觀 (不過，LG顯然也已經鎖定此目標)。

至於Cybercab在今年4月進入量產或許不難，但200萬台的產能與銷量目標，顯然還是存在挑戰，畢竟意味著Cybercab的生產規模必須等同Model 3或Model Y等主流車款，但在法規尚未完全開放全無人駕駛上路的當下，這更像是一場豪賭。

不過，沒有Elon Musk的狂言，顯然也不會造就當前的Tesla，或許Optimus人形機器人真的有辦法順利進入市場，但是不是會在2027年底就進入大眾市場，或許還是要期待看看。

