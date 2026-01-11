就在CES 2026剛落幕的週末，身兼多職的Elon Musk並未讓科技圈閒著，預告將在「7天內」開源X平台全新的演算法程式碼。這項承諾不僅包含決定使用者動態牆 (Feed) 內容的機制，更罕見地將「廣告推薦」的判定邏輯也一併公開，試圖在監管壓力與外界質疑聲浪中，再次高舉「透明化」的大旗。

Elon Musk再開支票：將開源X平台全新演算法

不只給你看，還承諾每四週更新

根據Elon Musk的X平台上貼文內容，預計在下週公開的X平台程式碼範圍相當廣泛，涵蓋「所有用於決定向使用者推薦哪些自然貼文與廣告貼文的程式碼」。這意味外界將有機會一窺X平台究竟是如何決定使用者的版面上會出現哪些推文，以及為何會看到特定的廣告。

廣告 廣告

不同於以往「射後不理」的開源模式，Elon Musk這次加碼承諾這項開源專案將會建立一個常態性的更新機制。Elon Musk在貼文強調：「此更新將以每4週重複一次為週期，並且附上詳盡的開發者筆記，以幫助大家理解發生了哪些變動」。這似乎是為了回應社群對於程式碼時效性的要求，確保開源版本與實際線上運行的版本保持同步。

既視感？2023年的「半套」開源

這並非Elon Musk首次做出類似承諾，早在2023年接手Twitter時，其便曾大張旗鼓地在GitHub上公開了部分「For You」推薦頁面的程式碼。不過，當時的開源版本被開發者社群批評為「缺乏關鍵細節」，許多核心權重與參數並未完整揭露，同時該儲存庫 (Repo) 在發布後幾乎未再進行維護，導致其參考價值隨著時間大打折扣。

此次Elon Musk特別強調「包含廣告推薦」與「定期更新」，或許正是為了修正先前的錯誤，並且試圖挽回開發者與用戶的信任。

監管壓力下的透明化手段？

除了回應社群期待，這項舉動背後恐怕還有更現實的考量——來自歐盟的監管壓力。

目前X平台的推薦演算法正受到法國與歐盟執委會 (European Commission) 嚴格調查，而歐盟執委會近期更將一項針對X平台的資料保留命令 (retention order) 延長至2026年底，顯示官方對於該平台的內容審查與演算法機制仍抱持高度疑慮。加上近期X旗下AI聊天機器人Grok爆發生成非法內容 (如線上兒少性虐待內容與未經同意的數位脫衣圖像)爭議，讓X面臨的問責聲浪日益高漲。

而此時選擇全面開源演算法，除了是Elon Musk一貫主張的言論自由與透明化理念外，也被視為是一種向監管機構「亮牌」的自保策略，試圖證明平台機制的中立性與可受公評。

更多Mashdigi.com報導：

為滿足龐大AI算力需求，Meta宣佈與TerraPower、Oklo及Vistra簽署核能協議

Dolby Vision 2細節公開：解決HDR畫面太暗痛點，Hisense、TCL與Philips率先支援

星辰未來在CES 2026展示兩款電動車概念設計，鎖定挑戰極速車款