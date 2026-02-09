在最新的《Moonshots》Podcast訪談中，Tesla執行長Elon Musk對於全球AI競賽的現況發出極具衝擊性的警告，認為未來的通用人工智慧 (AGI) 戰場將不會是百家爭鳴，而是會迅速收斂為三強鼎立的局面。而他眼中的這三位「決賽選手」，分別是：他自己的 xAI、搜尋巨擘 Google，以及傾舉國之力發展的 「中國國家隊」。

Elon Musk預言AGI決賽圈名單：xAI、Google 與「中國國家隊」，OpenAI榜上無名？

值得注意的是，目前被視為領頭羊的OpenAI與微軟聯盟，則不在他的這份「最後三強」名單之中。不過，從Elon Musk先前與OpenAI執行長線上筆戰等局面來看，自然會在相關評論屏除OpenAI。

「他們圍著我們跑」：談中國的執行力與電力優勢

Elon Musk在長達兩小時的對談中，毫不掩飾對中國在AI領域執行力的驚嘆。

他形容這場競賽如同「超音速海嘯」，而中國目前在基礎算力的佈局上，「做得非常好，簡直是在圍著我們跑」 (running circles around us)。他認為，中國採取的是一種 「舉國體制」的策略，將國家目標高度集中在AI發展上，這種專注度是西方企業難以比擬的。

決勝關鍵：電力與晶片

Elon Musk強調，算力競賽的本質，說穿了就是「電力」與「晶片」的對決。

• 電力缺口：AI訓練需要天文數字般的電力。Elon Musk大膽預測，到了2026年 (也就是今年)，中國的電力產出將達到美國的3倍。這為其超大規模的資料中心提供最堅實的後盾。

• 綠能佈局：中國在太陽能等再生能源的建設速度上遙遙領先，這也解決當前AI發展最頭痛的能源瓶頸。

為何是這三家？

在Elon Musk的觀點中：

• xAI：擁有最強的硬體整合能力 (Tesla、X數據)與對AGI真相的追求。

• Google：擁有深厚的技術底蘊與全球最強的運算基礎設施。

• 中國國家隊：擁有國家級的資源調度能力、龐大的數據與電力優勢。

分析觀點

Elon Musk的看法，除了是在幫自家的Grok (xAI)拉抬聲勢外，其實也點破AI發展進入深水區後的一個殘酷現實：「算力即國力」。

過去我們看AI競爭，看的是誰的模型參數大、誰的演算法強。但到了2026年，決勝點已經轉移到「基礎設施」 (Infrastructure)。當訓練一個模型需要耗掉一座城市的用電量時，誰能蓋出更多的電廠、誰能更便宜地取得電力，誰就有資格玩這場遊戲。

而Elon Musk刻意忽略OpenAI，或許參雜個人恩怨，但也反映出他認為「純軟體公司」在未來可能面臨的瓶頸。相較之下，Google有自研晶片與資料中心，xAI有Tesla的能源與硬體支援，而中國則是直接用國家力量來解決基礎設施問題。

對於台灣產業鏈來說，這則預言意味著什麼？很簡單，無論是哪一強勝出，他們都需要更強的晶片、更省電的伺服器，以及更高效的散熱方案。這場「三國演義」，台灣供應鏈依然是背後最重要的軍火商。

