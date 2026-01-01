Elva回來了！蕭亞軒時隔14年跨年嗨唱 宣布準備開演唱會

蕭亞軒Elva時隔14年再次登上湖南衛視跨年演唱會舞台。（華納音樂提供）

蕭亞軒Elva時隔14年再次登上湖南衛視跨年演唱會舞台，114年12月31日她以「LOVELVA」為跨年舞台命名，象徵蕭亞軒多年音樂作品與人生歷程中累積的情感能量。她霸氣登場連唱18分鐘，直接喊話：「演唱會見！」讓歌迷相當期待。這場演出不只是一次跨年登台，更被視為她的舞台與音樂狀態的重要指標，也讓「LOVELVA」成為兩岸三地跨年節目中最受矚目的焦點之一。

蕭亞軒登台帶來〈表白〉、〈遺失的心跳〉、〈愛的主打歌〉三首代表作嗨爆現場，並首度獻唱〈遺失的心跳〉，她曾分享，過去一次巡演正值跨年夜，卻因演出而錯過母親的來電，這段真實而私密的記憶，被自然轉化並融入「LOVELVA」的舞台語言之中，讓表演不再只是經典歌曲的呈現，而成為一場關於陪伴、錯過與釋懷的情感對話。也正因跨年這個特殊時間節點，整段演出進一步被賦予「放下過去、用愛迎向未來」的情感意義，為即將到來的2026年注入溫柔卻堅定的力量。

壓軸登場的〈愛的主打歌〉，採用花車巡迴式舞台動線設計，強化表演與觀眾間的互動感，隨著唱跳段落層層推進，現場氣氛被持續點燃，五萬人齊聲大合唱的畫面震撼全場，不少觀眾在社群平台直呼「完全是售票演唱會等級」。為呈現這場完整舞台，蕭亞軒提前投入大量準備，深度參與音樂與舞台整體構思，從編曲結構調整、唱跳細節反覆排演，到現場節奏與肢體表達的精準拿捏，皆展現她對舞台的成熟掌控力。造型方面同樣延續鮮明時尚風格，無論剪裁、材質或視覺呈現，都進一步放大「LOVELVA」所強調的自我態度與舞台氣場，相關演出在網路上大量轉發，話題更是在社群平台延燒，成為跨年夜討論度極高的代表性演出。

