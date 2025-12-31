ELVA is back！蕭亞軒相隔10年跨年獻唱 彩排畫面搶先看

蕭亞軒即將在跨年舞台開唱。（翻攝自蕭亞軒微博）

蕭亞軒（ELVA）在2022年金曲獎頒獎典禮宣告「ELVA is back」，這些年卻因髖骨關節骨折無法復出，今天（31日）暌違10年再度站上跨年舞台，將在湖南衛視表演經典歌曲串燒，總長12分鐘，彩排畫面已先一步流出，讓粉絲非常期待她的表現。

蕭亞軒預計會在23點15分左右演出，唱跳《表白》、《突然想起你》、《遺失的心跳》、《愛的主打歌》4首經典歌曲，她力求完美，彩排次數多達3次，不過流出的畫面動作集中在上半身，疑似是腳傷還未完全復元。

蕭亞軒近年深受腳傷所苦。（翻攝自蕭亞軒微博）

蕭亞軒近年飽受髖骨關節傷勢所苦，經歷4次手術與漫長的復健之路，日前閨蜜蜜雪透露：「她越來越棒了，她正在為跨年演出準備中，很期待ELVA跨年的演出。」





