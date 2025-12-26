EMBA碩士心生怨恨PO恐怖言論 桃園地檢署2天火速起訴

不滿舊怨發恐怖帖 擁有碩士學位男子被桃檢起訴。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】擁有某國立大學EMBA碩士學歷的46歲游姓男子，23日在臉書PO文「人死得不夠多，我要趕進度了」，引發恐慌。新北市調查處查獲後報請桃園地檢署指揮偵辦，檢調24日在蘆竹區游男住處將其拘提到案。桃園地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」迅速調查，游男坦承犯行，檢方認定無羈押必要，諭知新臺幣10萬元具保，並於26日提起公訴。

檢調調查顯示，游男於2021年與就讀同一EMBA班級的同學產生齟齬，心有不甘。近日聽聞臺北捷運殺人案件後，他於12月23日中午12時許，以本人臉書帳號張貼恐嚇言論：「對了，某大學Ap107的人，我全部不要，全部下地獄。永世不得超生，還有吳○學生，我全部不要，我要趕進度了，人死的還不夠多。」這番言論明確指向特定班級與學生，意圖製造社會恐懼。

經新北市調查處鎖定來源後，桃檢指派防恐小組檢察官蕭博騰偵辦。24日拘提游男到案後，檢察官訊問認定其涉犯刑法恐嚇公眾罪，罪嫌明確且重大，但考量其自白態度良好、無逃亡之虞，故未羈押，改以10萬元保證金停押，並於今日完成公訴程序。

此案凸顯社群媒體散布恐嚇言論的危害。桃園地檢署呼籲民眾，面對未經查證訊息應保持冷靜理性，避免隨意轉傳不實內容，以免擾亂社會秩序。對於危害公眾安全的不法行為，檢方將由防恐小組即時應變、嚴查速辦，維護民眾安心。