EmiBonnie兌現承諾 1／11二度攜手來台會粉絲

Emi（左）、Bonnie（右）將於明年1月二度攜手訪台。（圖／翻攝自EMI IG）

泰國GMMTV旗下女星Emi與Bonnie今年憑藉主演的GL（Girl's Love）影集《我們的愛》一舉爆紅。今年5月，他們將首場海外見面會獻給台灣，收穫粉絲熱烈支持。闊別半年多的時間，EmiBonnie宣布將再訪台灣，於2026年1月11日在Zepp New Taipei舉辦《EmiBonnie Fan Meeting in Taipei》。

Emi與Bonnie上月底剛宣布二搭主演新劇《Moon Shadow Series》，消息一出便令粉絲期待不已。主辦單位無限娛樂也隨即在臉書預告兩人將於2026年初再度來台的好消息。上回Emi、Bonnie造訪寶島，粉絲準備滿滿美食、應援影片、手幅及排字「 eb」等暖心應援，讓兩人深受感動。Emi當時表示，即使語言與居住地不同，台灣粉絲仍讓她感到非常靠近；Bonnie也許願能再訪台灣與粉絲相聚，如今不到一年便兌現承諾，再次與大家相見。

《Emi Bonnie Fan Meeting in Taipei》將於2026年1月11日（日）下午5:30在Zepp New Taipei舉行，並為購票粉絲準備了一對一HI-TOUCH、專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利。見面會票價分為VIP區NT$8,200、A區NT$6,800、B區NT$5,400、C區NT$3,200，採全場對號入座，門票將於12月20日（六）上午10點05分在KKTIX及全家便利商店Famiport正式開賣。活動相關資訊請洽主辦單位台灣無限娛樂臉書。

EmiBonnie見面會門票將於12/20正是販售。（圖／無限娛樂提供）

