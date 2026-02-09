udn遊戲角落

Emiru因不想談ICE被罵「納粹」 本人罕見發長文澄清

知名實況主 Emiru 近期在直播上被問及對「移民和海關執法局」（ICE）的看法時，表示「如果你需要一名不瞭解政治的實況主來談政治，你可能真的該離開網路了。」該片段被轉傳至 X（推特）後掀起論戰。

遊戲角落合成 圖／Twitch Emiru
Emiru 原始直播

Emiru 直播當下，先表示自己並不清楚網友當下説的「ICE」在指什麼，隨後才理解對方是指移民和海關執法局。

她表示，觀眾可能希望內容創作者針對重要議題發聲，但不懂為何要向不熟悉政治的實況主詢問相關問題。

Emiru 隨後表態，自己並不討厭政治實況主，但她不理解為何人們如此在意政治實況主的言論。在原直播中，她也直言自己並不想與陌生人討論政治。

社群抨擊 Emiru

部分網友批評 Emiru 身為成年人卻不關心政治，甚至將她的不表態解讀為支持 ICE。

也有人進一步將矛頭指向 Emiru 過往的人際關係，批評她過往有朋友是戀童癖或強暴犯，並對她貼上「種族歧視」、「納粹」等標籤。

另一方面，也有不少網友認為 Emiru 並未對 ICE 表態，只是拒絕在直播中討論政治議題，會被批評僅是因為她未照部分觀眾期待的立場發言。

Emiru 發佈長文聲明

面對輿論延燒，Emiru 罕見於 X（推特）發布長文，強調自己從未在實況中評論 ICE，相關片段屬於惡意剪輯。她也重申，任何人都不該因身分或出身而活在恐懼中，製造恐懼與傷害的行為不值得支持，這是基本的同理心而非政治立場。

針對外界指控她的交友，Emiru 則嚴正聲明絕不會與施暴者或傷害兒童的人為伍。她指出，過去一旦出現嚴重指控或具體證據，便立即與相關人士切割。而此次自己的發聲並非為了說服所有人，而是希望讓不安的粉絲知道她並未站在仇恨的一方。

以下為 Emiru 聲明的完整內容：

大家好，平常我很少會直接說出自己的真實想法，但我還是想把我的想法說清楚，所以如果這篇有點長先跟大家道歉。最近有一段來自我實況的剪輯被大量流傳，因此我想為那些因此感到受傷或震驚的人說明一下。

那段剪輯一開始，我是在回應一名管理員提出、包含「ICE」這個字的問題。我通常不會對嚴肅的現實世界議題發表評論或意見，所以當下並沒有意識到他們指的是那個機構。你可以在影片中看到，當我說出「對 ICE 的看法？」之後立刻被剪掉，讓人誤會我是在直接回答那個問題，但事實並非如此。

因為這件事引發了大量揣測我「真正的想法」，我想強調這應該不用多說，不論是誰造成的，沒有人應該活在可能被殺害、或被迫與家人分離的恐懼中，更不該是因為 ICE 或任何政府機構。我知道這個世界很殘酷又混亂，即使不研究政治或天天追新聞也能知道。我不會想否定任何正在承受這些痛苦的人，而一個造成恐懼與苦難的機構，本來就不值得任何支持。對我來說，這甚至無關政治立場，而是最基本的同理心。

我從頭到尾都沒有在實況中評論過 ICE。那是一則不誠實、刻意的惡意剪輯。許多剪輯帳號常這樣對實況主，而且現在越來越常見。但無論如何，沒有人應該因為自己的身分或來自哪裡而活在恐懼或痛苦中。這一直是我很在意的事情，只是我選擇把創作重心放在遊戲與 Cosplay 上，而不是在一個早已充滿錯誤資訊與仇恨的環境中再添混亂。

另外，我想也順便在這裡提一下。這是一個非常創傷且私人的議題，這也是我過去避免談論它的原因。我永遠不會和任何施暴者、性侵他人的人，或是消費助長兒童受害內容的人當朋友。

一直以來，我和各地的實況主圈子都保持良好關係，不論是在德州、洛杉磯，或其他圈子，而其中不幸也曾出現過一些問題人物。但他們會出現在我的圈子裡，絕不是因為我能接受任何卑劣行為，無論是虐待、性侵，他們極力隱瞞自己的行為，不只對我也對所有身邊的人。一旦有嚴重指控或證據浮現，我都立刻與他們切割，並不再合作。基本上奧斯汀每個人都是這樣。這些事件在我們這邊的實況主圈被廣泛討論，對我們都造成了很大影響。

我一直認為行動勝於言語：不再與那些人互動，並阻止他們參與實況主活動（奧斯汀很多活動都是我主辦的），應該已經很清楚表明不歡迎這些垃圾，但看來我的想法可能沒有被清楚理解。

希望現在能說得更明白一點，任何傷害他人或兒童的人都不是我的朋友，也永遠不會再是。一直以來都是如此，未來也不會改變。

我知道這些話無法讓所有人滿意，我也不期待如此。我之所以發聲，是因為我的社群與朋友已經感到身心俱疲。

大概就是這樣，感謝你願意花時間讀完。我會繼續做我平常在做的事情，我會出面說明只是因為各種揣測與謊言已經失控，我才終於決定說些。這些狀況可能還會繼續，但我希望把我的立場說清楚，至少能讓那些早已感到不被支持、缺乏安全感的人知道，少了一個對他們投射仇恨的人。

Asmongold 聲援

儘管 Emiru 已公開說明事件始末，爭議仍未完全平息。知名實況主 Asmongold 也對此發表影片聲援，指出 Emiru 並未發表支持 ICE 或反對移民的言論，而只是選擇不參與討論。

Asmongold 批評，現今的網路環境已演變成「若不完全同意特定立場，就會遭到攻擊」的病態模式，並強調任何人都不應被迫對任何議題發表意見。

