Emiru因不想談ICE被罵「納粹」 本人罕見發長文澄清
知名實況主 Emiru 近期在直播上被問及對「移民和海關執法局」（ICE）的看法時，表示「如果你需要一名不瞭解政治的實況主來談政治，你可能真的該離開網路了。」該片段被轉傳至 X（推特）後掀起論戰。
Emiru is asked her thoughts on ICE
“If you need a streamer who doesn’t even know anything about politics to tell you about politics you probably just need to like get off the Internet” pic.twitter.com/JbcorDo9AQ
— throwaway233 (@throwaway274555) February 6, 2026
Emiru 原始直播
Emiru 直播當下，先表示自己並不清楚網友當下説的「ICE」在指什麼，隨後才理解對方是指移民和海關執法局。
她表示，觀眾可能希望內容創作者針對重要議題發聲，但不懂為何要向不熟悉政治的實況主詢問相關問題。
Emiru 隨後表態，自己並不討厭政治實況主，但她不理解為何人們如此在意政治實況主的言論。在原直播中，她也直言自己並不想與陌生人討論政治。
社群抨擊 Emiru
部分網友批評 Emiru 身為成年人卻不關心政治，甚至將她的不表態解讀為支持 ICE。
也有人進一步將矛頭指向 Emiru 過往的人際關係，批評她過往有朋友是戀童癖或強暴犯，並對她貼上「種族歧視」、「納粹」等標籤。
If you are above the age of 21 and are not political. I'm gonna assume you are a dumbass. https://t.co/HpOMgc4jOd
— QoR GalAxy 👺 (@GALAXY_EW) February 7, 2026
Btw Emiru support Ice
And she is friends of a Rapist of Tectone and pedhofilo of Lacari
Really disappointed https://t.co/sYrrhDQXzm pic.twitter.com/zwcGBm4Vos
— . (@lovelful) February 7, 2026
Here is what you need to know about this dipshit grifter viewbotter called "Emiru":
- Her friend/ podcast cohost Asmongold is a shut-in nazi viewbotter
- Her friend/ podcast cohost Tectone is a rapist who can't own a gun in Texas for 10 years
- Her friend Lacari is a pedophile https://t.co/9uJDWFPhC0 pic.twitter.com/uaPGMqYBAV
— AxeTex (@bambixae) February 7, 2026
另一方面，也有不少網友認為 Emiru 並未對 ICE 表態，只是拒絕在直播中討論政治議題，會被批評僅是因為她未照部分觀眾期待的立場發言。
Unironically the smartest thing a streamer can say but u all r bitching cuz she didnt, word to word, say exactly wat u wantrd to hear. Actual freaks on this platform https://t.co/4PzlLGRdzP
— Purple (@Purpelex9) February 7, 2026
She's completely right btw.
People are so desperate for others to validate their ideology and as soon as you don't they throw the worst labels on you.
Only online can you say "I don't wanna give an opinion" and you somehow get labeled a chud trump supporter, then they wonder… https://t.co/KGFdCW0hhw
— 🎮𝙆𝙖𝙞𝙮𝙖🎮 (@KaiKai2492) February 8, 2026
Emiru 發佈長文聲明
面對輿論延燒，Emiru 罕見於 X（推特）發布長文，強調自己從未在實況中評論 ICE，相關片段屬於惡意剪輯。她也重申，任何人都不該因身分或出身而活在恐懼中，製造恐懼與傷害的行為不值得支持，這是基本的同理心而非政治立場。
針對外界指控她的交友，Emiru 則嚴正聲明絕不會與施暴者或傷害兒童的人為伍。她指出，過去一旦出現嚴重指控或具體證據，便立即與相關人士切割。而此次自己的發聲並非為了說服所有人，而是希望讓不安的粉絲知道她並未站在仇恨的一方。
以下為 Emiru 聲明的完整內容：
大家好，平常我很少會直接說出自己的真實想法，但我還是想把我的想法說清楚，所以如果這篇有點長先跟大家道歉。最近有一段來自我實況的剪輯被大量流傳，因此我想為那些因此感到受傷或震驚的人說明一下。
那段剪輯一開始，我是在回應一名管理員提出、包含「ICE」這個字的問題。我通常不會對嚴肅的現實世界議題發表評論或意見，所以當下並沒有意識到他們指的是那個機構。你可以在影片中看到，當我說出「對 ICE 的看法？」之後立刻被剪掉，讓人誤會我是在直接回答那個問題，但事實並非如此。
因為這件事引發了大量揣測我「真正的想法」，我想強調這應該不用多說，不論是誰造成的，沒有人應該活在可能被殺害、或被迫與家人分離的恐懼中，更不該是因為 ICE 或任何政府機構。我知道這個世界很殘酷又混亂，即使不研究政治或天天追新聞也能知道。我不會想否定任何正在承受這些痛苦的人，而一個造成恐懼與苦難的機構，本來就不值得任何支持。對我來說，這甚至無關政治立場，而是最基本的同理心。
我從頭到尾都沒有在實況中評論過 ICE。那是一則不誠實、刻意的惡意剪輯。許多剪輯帳號常這樣對實況主，而且現在越來越常見。但無論如何，沒有人應該因為自己的身分或來自哪裡而活在恐懼或痛苦中。這一直是我很在意的事情，只是我選擇把創作重心放在遊戲與 Cosplay 上，而不是在一個早已充滿錯誤資訊與仇恨的環境中再添混亂。
另外，我想也順便在這裡提一下。這是一個非常創傷且私人的議題，這也是我過去避免談論它的原因。我永遠不會和任何施暴者、性侵他人的人，或是消費助長兒童受害內容的人當朋友。
一直以來，我和各地的實況主圈子都保持良好關係，不論是在德州、洛杉磯，或其他圈子，而其中不幸也曾出現過一些問題人物。但他們會出現在我的圈子裡，絕不是因為我能接受任何卑劣行為，無論是虐待、性侵，他們極力隱瞞自己的行為，不只對我也對所有身邊的人。一旦有嚴重指控或證據浮現，我都立刻與他們切割，並不再合作。基本上奧斯汀每個人都是這樣。這些事件在我們這邊的實況主圈被廣泛討論，對我們都造成了很大影響。
我一直認為行動勝於言語：不再與那些人互動，並阻止他們參與實況主活動（奧斯汀很多活動都是我主辦的），應該已經很清楚表明不歡迎這些垃圾，但看來我的想法可能沒有被清楚理解。
希望現在能說得更明白一點，任何傷害他人或兒童的人都不是我的朋友，也永遠不會再是。一直以來都是如此，未來也不會改變。
我知道這些話無法讓所有人滿意，我也不期待如此。我之所以發聲，是因為我的社群與朋友已經感到身心俱疲。
大概就是這樣，感謝你願意花時間讀完。我會繼續做我平常在做的事情，我會出面說明只是因為各種揣測與謊言已經失控，我才終於決定說些。這些狀況可能還會繼續，但我希望把我的立場說清楚，至少能讓那些早已感到不被支持、缺乏安全感的人知道，少了一個對他們投射仇恨的人。
Hello, it’s very rare I will speak my mind but I’d rather get my thoughts out there so apologies if this is long. There is a clip from my stream that’s been circulating a lot so I’d like to explain it for anyone who was hurt or shocked by it
When the clip starts, I was…
— emi ⭐️ (@emiru) February 8, 2026
Asmongold 聲援
儘管 Emiru 已公開說明事件始末，爭議仍未完全平息。知名實況主 Asmongold 也對此發表影片聲援，指出 Emiru 並未發表支持 ICE 或反對移民的言論，而只是選擇不參與討論。
Asmongold 批評，現今的網路環境已演變成「若不完全同意特定立場，就會遭到攻擊」的病態模式，並強調任何人都不應被迫對任何議題發表意見。
