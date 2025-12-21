Emma上演「口罩吻」！曝媽媽小禎反應很大

《整形過後》監製兼主演？昇豪（右起）、李曼唯（Emma）與曾向鎮21日出席羅慧夫顱顏基金會公益活動。（六魚文創提供）

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》攜手「羅慧夫顱顏基金會」舉辦公益座談「Love Makes Whole」，21日邀請《整形過後》主演、同時也是羅慧夫顱顏基金會愛心大使的温昇豪與劇中女兒李曼唯（Emma）以及飾演脣顎裂患者的曾向鎮出席。温昇豪飾演整外醫師「江浩宇」，坦言對曾向鎮角色印象深刻，讓他重新思考「修復」的真正意義：「整形外科不只是為了愛美，而是幫助那些因為天生缺陷、外傷而影響生活與社交的人，這其實是整形外科最重要的本業。」

《整形過後》昨晚播第3、4集，Emma首次演戲就挑戰「口罩吻」，引發觀眾熱議，她也透露昨天是跟媽媽（胡盈禎）一起追播出，「她反應很大，一看到就發出少女般的歡呼，可能覺得我有登大人的感覺。」談到拍攝當下，她坦言雖然並沒有真正親到，拍攝前仍相當緊張，「爸爸（李進良）、媽媽都有給我一些建議和鼓勵，讓我安心不少。」但拍攝的時候刻意不讓爸媽來盯場，「是我不讓他們來，我覺得沒有必要看啦。」倒是被劇中老爸温昇豪目睹那幕，讓温昇豪差點真的動氣，「我當下拍玻璃拍得超大力，都怕玻璃被震碎。」

曾向鎮則表示，在合作前已和Emma一起上過表演課，當時就有一些互動。到了現場Emma也積極向前輩請教，「向鎮非常專業，加上工作人員一步一步帶著我走，真的讓我安心很多。」曾向鎮也笑說：「Emma是一個很單純的人，情緒都寫在臉上，一開始她很緊張，但過陣子放鬆後合作起來很舒服，不用去猜她現在在想什麼。」而兩人也是今日才知道彼此竟是差一輪同生肖，都屬豬，當場被拱共譜「豬豬戀」！

曾向鎮飾演脣顎裂患者，透露光是嘴邊的特化要1個小時，整個過程可能需要花2小時，「其實那個特化滿不舒服的，講話都會卡住。拍攝前我有特別去了解患者的特徵，而且即便做好手術後，患者通常也需要長期的語言治療，加上自信的部分，其實修復是一個滿漫長的過程。」

劇中Emma飾演的「江沐瑄」目睹曾向鎮飾演的「小康」因外貌遭到欺負，挺身而出見義勇為，成為小康最重要的陪伴者。Emma分享，角色的善良源自「不忍心放任別人被世界傷害」，現實生活中雖然沒有類似經驗，但她曾在路上看到小貓被流浪狗欺負，拿旁邊的樹枝把牠們趕走。「還有曾經在超商看到只會台語不會講中文的阿嬤，我有幫她跟店員溝通。」為了演出角色會柔道的設定，她也特地上課練習，卻笑稱自己的運動神經不太理想：「如果1到10分，大概只有5分吧，我筋真的太硬，核心也很弱。」她回憶當時訓練情況，「那陣子每天全身痠痛，痠痛貼布一次貼四片，也體驗了人生中摔人跟被摔的感覺，但學到護身法，真的很特別。」

李曼唯（Emma）21日出席羅慧夫顱顏基金會公益活動。（六魚文創提供）

温昇豪身為羅慧夫顱顏基金會愛心大使，在《整形過後》中的經典台詞「每一張臉，都是一個故事」，也成為本次公益座談的核心精神。他分享，走進真實醫療現場後，更深刻體會到醫師修復的不只是身體，更包含陪伴、理解，甚至重建一個人的尊嚴與自信，「戲劇或許是一個入口，但真正重要的是，讓社會願意停下來，理解這些生命故事。」此次《整形過後》與羅慧夫顱顏基金會的合作，正是以戲劇片段為起點，延伸探討「修復」在真實人生中的多重層次，也就是不只外貌重建，更包含心理復原、情感支持與社會理解，呼應活動主題Love Makes Whole，讓愛成為生命真正完整的關鍵。

