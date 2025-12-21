Emma出道作挑戰吻戲！「接吻小12歲男星」小禎反應曝光

Emma出道作挑戰口罩吻。（圖／東森娛樂）





台灣首部整形醫療影集《整形過後》講述現代人對美的渴望與命運的翻轉，劇中飾演整形外科醫師「江浩宇」的温昇豪與飾演其女兒「江沐瑄」的Emma（李曼唯），及飾演先天唇顎裂患者的「小康」曾向鎮今（21）日一同出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談，談及媽媽小禎對於她在劇中吻戲的反應，她也大方透露了。

Emma在劇中飾演的「江沐瑄」目睹曾向鎮飾演的「小康」因外貌遭到欺負，挺身而出見義勇為，成為小康最重要的陪伴者，兩人還發展出一段純愛感情線，更有「口罩吻」戲碼，談及該片段，Emma認為，江沐瑄目前對小康還不是愛，比較像是一個「關懷之吻」，因此沒有必要拉下口罩。

廣告 廣告

温昇豪攜手Emma、曾向鎮出席公益活動。（圖／東森娛樂）

温昇豪攜手Emma、曾向鎮出席公益活動。（圖／東森娛樂）

至於爸媽看到吻戲當下的反應，Emma透露有特意不讓爸媽來到片場，「他們有想看，但我覺得沒有必要看」，昨日她與媽媽小禎一同看播出，笑說媽媽當下看到反應很大還發出「少女式的歡呼」，而先前媽媽慶生時激吻男友Alan，Emma則說已經習以為常，自己看到當下也是「少女式的歡呼」，可見母女感情相當好。

曾向鎮則笑說，兩人相差12歲，拍攝吻戲前心情確實滿緊張，本來以為會是拉下來直接親上去，「沒想到那麼急就直接來了」，不過劇中飾演Emma爸爸的温昇豪拍玻璃的一幕讓他倍感壓力，温昇豪聽後也笑說：「我真的拍得滿用力，很怕把它拍破。」

温昇豪身為羅慧夫顱顏基金會愛心大使，。他分享，走進真實醫療現場後，更深刻體會到醫師修復的不只是身體，更包含陪伴、理解，甚至重建一個人的尊嚴與自信，「戲劇或許是一個入口，但真正重要的是，讓社會願意停下來，理解這些生命故事。」此次《整形過後》與羅慧夫顱顏基金會的合作，正是以戲劇片段為起點，延伸探討「修復」在真實人生中的多重層次，也就是不只外貌重建，更包含心理復原、情感支持與社會理解，呼應活動主題Love Makes Whole，讓愛成為生命真正完整的關鍵。



【更多東森娛樂報導】

●小禎哭了！Emma生日禮物藏感人寓意 出道作胡瓜力挺

●Emma出道作「滿身傷」 經紀人感動洩拍攝狀況

●郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程

