Emma出道阿公胡瓜力挺到場 送手作卡片惹哭壽星媽小禎
温昇豪監製主演《整形過後》9日首映會，主創演員包括張榕容、安心亞、李廷鎮、洪暐哲、艾怡良、阿喜、劉瑞琪、曹蘭等人全到齊。18歲Emma獻出道作，首度面對媒體超緊張，被阿公胡瓜叮嚀「好好講話」，今恰逢小禎生日，她透露媽媽原本要站台，但出國不在台灣，她事先送上101朵紅玫瑰花禮物，小禎一看到她的手作卡片感動落淚。
Emma談到為何會送101朵玫瑰，笑說有一點煽情：「媽媽像100朵花，1朵是我。」她接受媽媽交往的廚師男友Alan，一起吃過幾次飯，被問是否覺得Alan像大谷翔平？她笑說：「我覺得可能略像，也沒有像。」她原本計畫出國讀書，因為家人健康關係暫緩，温昇豪自豪介紹「她榜首」，考上輔仁大學大傳系，她未來不排斥更多演出機會。
Emma正式出道，爸爸李進良、阿公胡瓜都到場力挺，她喊阿公「瓜哥」，透露胡瓜有看過她的戲，給了很多建議，像是表情可以豐富一點，「他有看我一場哭戲，覺得滿打動人。」温昇豪劇中飾演她爸爸，覺得跟「真爸爸」李進良有相像的地方，各有各的好，但要舉例說不出來，最後郭子乾救火：「妳就說『李進良技術好，温昇豪演技好』。」讓她鬆一口氣。
温昇豪劇中角色流連花叢，身旁有紅粉知己安心亞默默陪伴，她受訪直呼：「算是還感情債。自己不像張榕容有很多桃花，我角色只有一個桃花要把握。」張榕容虧是爛桃花，讓温昇豪驚訝瞪大眼，全場大笑。
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》即將於12月13日起，每周六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點於公視＋、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線，2026年將在中天綜合台推出。
