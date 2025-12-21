Emma出道首秀上演口罩吻！曝媽媽小禎反應 「發出少女般的歡呼」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

小禎女兒李曼唯Emma以戲劇《整形過後》正式出道。今（21）日她與監製温昇豪、曾向鎮以及羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶出席《整形過後》羅慧夫顱顏基金會公益記者會，被問到看到家人看到首播的反應時，Emma坦言，家人都給予差不多的稱讚，自己則感覺還不錯。

Emma與監製温昇豪、曾向鎮以及羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶今（21）日出席《整形過後》羅慧夫顱顏基金會公益記者會。（圖／黃鈺晴攝）

Emma分享，角色與自己私底下與家人的互動滿像的，比方說在罵爸爸、說爸爸愛遲到等，隨後吐槽：「因為我爸爸真的滿常遲到的。」但她也說自己撒嬌時的樣子就跟螢幕前一樣。而在劇中扮演Emma父親的溫昇豪談到劇中兩人的互動則說：「其實就是叛逆期的時候，確實很難掌握她到底在想什麼，但是她知道是要幫助一個她在乎的人的時候，我覺得是一件很好，就是女兒長大了。」由於Emma首次演戲就挑戰「口罩吻」對此，她先是解釋這個應該算是「關懷之吻」，她認為，2個角色不是男女間的喜歡，更多的是關心。接著，她透露，昨天與媽媽（胡盈禎）一起追播出時對方的反應，「她反應很大，一看到就發出少女般的歡呼。」至於被問到有沒有看到媽媽先前與男友接吻的畫面時，她坦言有看到，且看過幾次。

Emma分享，媽媽小禎看到劇中「口罩吻」的反應。（圖／黃鈺晴攝）

曾向鎮表示，在合作前已和Emma一起上過表演課，當時就有一些互動，他也笑說：「Emma是一個很單純的人，情緒都寫在臉上，一開始她很緊張，但過陣子放鬆後合作起來很舒服，不用去猜她現在在想什麼。」而在劇中飾演飾演唇顎裂患者的他提到，光是嘴邊的特化要一個小時，整個過程可能需要花2小時，「其實那個特化滿不舒服的，講話都會卡住。拍攝前我有特別去了解患者的特徵，而且即便做好手術後，患者通常也需要長期的語言治療，加上自信的部分，其實修復是一個滿漫長的過程。」

此外，温昇豪身為羅慧夫顱顏基金會愛心大使，在《整形過後》中的經典台詞，「每一張臉，都是一個故事」，也成為本次公益座談的核心精神。他分享，走進真實醫療現場後，更深刻體會到醫師修復的不只是身體，更包含陪伴、理解，甚至重建一個人的尊嚴與自信，「戲劇或許是一個入口，但真正重要的是，讓社會願意停下來，理解這些生命故事。」此次《整形過後》與羅慧夫顱顏基金會的合作，正是以戲劇片段為起點，延伸探討「修復」在真實人生中的多重層次，也就是不只外貌重建，更包含心理復原、情感支持與社會理解，呼應活動主題Love Makes Whole，讓愛成為生命真正完整的關鍵。





