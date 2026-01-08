Emma劇中無預警送醫！温昇豪急進手術房搶救 卻在途中暈倒

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

醫療影集《整形過後》10日將播出最終回。温昇豪飾演的整外神醫無預警暈倒，女兒李曼唯「Emma」也傳出意外，被推進醫院緊急動手術，而金鐘男星邱凱偉也突然現身，上演「抱病童逃醫院」的社會級衝突案例。還有温昇豪、張榕容、安心亞之間纏繞整季的三角情感，將在最終回迎來答案，也被網友形容將會是「把眼淚、良心與選擇全交出來的大結局。」

《整形過後》李曼唯Emma出事躺手術台，温昇豪（中）換上手術服親自上陣。（圖／六魚文創提供）

温昇豪在《整形過後》飾演一路站在手術台拯救病患的「江浩宇」，卻在劇情後段揭露自己在腦中長了聽神經瘤，從醫師身分被迫轉為病人，角色命運急轉直下。聽神經瘤手術後可能影響顏面神經，造成臉部癱瘓、失調，甚至牽動平衡與精細操作能力，對一名外科醫師而言，無疑是職業生涯的巨大考驗。温昇豪坦言，即使醫療風險可被控制，對患者而言真正沉重的，其實是心理壓力，「那種壓力不只是擔心手術成不成功，而是要一直面對『如果醒來，自己還能不能像以前一樣』的恐懼。」

而預告中最讓觀眾心臟瞬間停拍的畫面，莫過於李曼唯（Emma）的突發狀況。鄒承恩飾演的整外醫師「徐徹天」神色慌張趕回醫院途中撞見張榕容，當場要她立刻通知温昇豪一句關鍵話：「他女兒出事了。」下一秒畫面急轉，Emma已被推進手術房，氣氛瞬間降到冰點。更讓人不敢置信的是，穿上手術衣、親自上陣救女兒的温昇豪，竟在動手術當下突然昏倒，畫面戛然而止。

《整形過後》邱凱偉（左2）對女兒病情交代不清，引温昇豪（右）懷疑。（圖／六魚文創提供）

另一邊邱凱偉飾演一名因女兒「小文」（黃歆庭飾）背部傷燙傷來急診的父親，因無法交代女兒病情讓温昇豪起疑，而他卻無預警帶女兒逃離醫院，竟求助民俗療法，與醫療團隊正面衝突。對於角色既固執又自責的矛盾狀態，邱凱偉也深有感觸。他認為，小文父親深信自己是孩子唯一的依靠，卻在一次次求醫無果後，轉而緊抓信仰不放，「當所有方法都沒有回報時，只能選擇自己最相信的東西，才能讓自己撐下去。」他也坦言，這種「自信與自責來回擺盪」的心理，其實是許多父母共同的掙扎，「一方面想讓孩子知道爸爸是可靠的，一方面又會懷疑，自己的選擇是不是反而傷害了她。」也正是這份用錯方法的愛，讓角色更加真實而殘酷。







