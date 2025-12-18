Emma拍《整形過後》勤學柔道 小禎開心應援

記者王丹荷／綜合報導

小禎女兒李曼唯（Emma）演出影集《整形過後》，將在20日播出的第3、4集正式登場，為演好温昇豪飾演的整外醫師「江浩宇」之女「沐瑄」，她在開拍前除了表演課，就是走進柔道館、1次又1次「真的被摔」，從基礎倒法到過肩摔，從一開始的「不敢倒」，到後來「自己往前衝」，把角色的不服輸，練成身體的本能反應。

拍攝當天，Emma反覆觀察張榕容的排練，上戲後連摔好幾次依然穩穩完成，成功挑戰首次動作戲。Emma坦言：「這是我第1次接觸柔道，雖然看起來只是動作，但真的沒有想像中簡單，花了很多時間練習。」談到與張榕容的合作，她滿是感激與崇拜，「她有種仙女般的特質，只要我有比較卡的地方，她都會直接告訴我怎麼做，或是在拍戲時丟詞給我，讓我可以比較順利進入狀態。」

而Emma的首次戲劇演出，也讓媽媽胡盈禎（小禎）全力應援，在社群限動開心喊話：「有夠期待的啦！李小姐這禮拜六要登場了！」經紀人也感性發文回憶：「她3歲時我就遇見她，轉眼間18歲了。從定裝、跟拍到第1次看到她哭戲一鏡到底，Emma真的是善良可愛的女孩，也會是未來的1顆星星。」

另外，首播後艾怡良與林育品（阿喜）的演出片段在各社群平台點閱超過300萬人次，阿喜飾演的單親媽媽白天在酒店上班，晚上到殯儀館洗大體，背負家庭責任卻長期忽略自己的她，看似內向、其實極為堅韌。阿喜分享角色心境：「已經忘記有多苦了，只看著孩子，義無反顧地往前衝，現在回想起來，為了孩子都值得。」

談到與艾怡良的姊妹情，阿喜想起劇中Hana（艾怡良 飾）總是無私地把秘訣告訴她、幫忙她，甚至承諾帶她往夢想前進，卻在好不容易看見希望後遭逢重擊，讓她徹底醒悟：「人很快就會被遺忘，你不照顧自己，沒有人會替你照顧；你不保護好自己，也保護不了想保護的人。」

Emma李曼唯即將在《整形過後》正式登場。（六魚文創提供）

Emma李曼唯（左）在《整形過後》與張榕容有不少對手戲。（六魚文創提供）

《整形過後》阿喜飾演因為經濟壓力而在酒店上班的單親媽媽。（六魚文創提供）