Emma接吻「小12歲男星」被抓包！小禎秒爆「少女式尖叫」超真實反應曝
記者宋亭誼／台北報導
小禎（胡盈禎）、李進良女兒Emma（李曼唯）於《整形過後》第3、4集正式登場，此前李進良透露會組成親友團看女兒演出，而Emma第4集和男星曾向鎮有一幕吻戲，Emma今（21）日出席公益活動也曝光小禎的超真實反應。
Emma表示她私下性格與角色「江沐瑄」差異不大，家人看她演出後也一致認為她表現自然，像是劇中嫌棄爸爸遲到、伸手和爸爸討錢的樣子，都是Emma現實生活中會發生的情況，「螢幕上看到的幾乎就是我私底下的樣子。」
劇中Emma目睹曾向鎮飾演的「小康」因外貌遭到欺負，挺身而出見義勇為，成為小康最重要的陪伴者，兩人甚至有場吻戲。談到劇中親密戲，Emma認為，江沐瑄對於小康並不是愛，而是關懷，因此她認為沒有必要拉下口罩，「就只是碰一下而已，關懷之吻」，但她拍攝時仍刻意不讓爸媽盯場，「是我不讓他們來，我覺得沒有必要看啦」，不過昨晚有和媽媽一起追播出，「她反應很大，一看到就發出少女般的歡呼。」
曾向鎮則笑說，他原以為橋段會有些鋪陳，甚至會將口罩拉下來接吻，「沒想到那麼急就直接來了」，他坦言拍攝前確實緊張，但反而是劇中爸爸温昇豪拍玻璃那下讓他更有壓力，温昇豪也笑說：「我當下拍玻璃拍得超大力，都怕玻璃被震碎。」
温昇豪作為羅慧夫顱顏基金會愛心大使，今特地攜劇中女兒Emma以及飾演唇顎裂患者的曾向鎮出席。温昇豪坦言自己對曾向鎮角色印象深刻，讓他重新思考「修復」的真正意義，「整形外科不只是為了愛美，而是幫助那些因為天生缺陷、外傷而影響生活與社交的人，這其實是整形外科最重要的本業。」
