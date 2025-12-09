Emma榜首錄取輔大！談爸爸李進良「尷尬語塞」...郭子乾1句話神救援

記者宋亭誼／台北報導

Emma榜首錄取輔大大傳系。（圖／記者趙于瑩攝影）

由温昇豪監製、主演的影集《整形過後》今（9）日在西門國賓大戲院舉辦首映會活動，李進良與小禎女兒Emma（李曼唯）在劇中飾演温昇豪女兒，今也首度亮相接受媒體採訪。Emma近來錄取輔大大傳系，温昇豪從小看著Emma長大，談到此事滿臉驕傲，還不忘強調：「榜首錄取」。

温昇豪從小看著Emma長大。（圖／記者趙于瑩攝影）

Emma以榜首之姿錄取輔大大傳系，此前傳出她有意申請國外大學，Emma今也首度針對此事回應，表示考量到爺爺奶奶年事已高，決定暫緩出國計畫。温昇豪在《整形過後》飾演江浩宇一角，角色被說是李進良原型，Emma坦言李進良與温昇豪各有各的好，但在媒體追問下卻答不出個所以然，最後是一旁的老江湖郭子乾緊急救援：「你爸是技術好，昇豪叔叔是演技好。」

回憶去年拍戲，Emma透露：「那時我每天都以沐瑄的方式生活，想像她放學會做什麼、在家會怎麼過日子，還寫日記幫助自己進入角色。」温昇豪也笑說從小看著Emma長大，這次從「叔叔變爸爸」毫無違和感，Emma則回應：「我們平常就很熟，拍戲時會一起討論劇本，昇豪叔叔也常給我很多指導，真的幫助很大！」《整形過後》將於13日晚間9點一次連播兩集。

