Emma為戲練柔道「滿身是傷」 小禎為愛女應援

Emma李曼唯首次演戲，即將在《整形過後》正式登場。（圖／六魚文創）

《整形過後》本週將播出第3、4集，小禎愛女Emma（李曼唯）角色將正式登場，為了演好温昇豪飾演的整外醫師「江浩宇」之女「沐瑄」，她在開拍前所做的第一件事，除了表演課，竟是走進柔道館、一次又一次「真的被摔」。從基礎倒法到過肩摔，從一開始的「不敢倒」，到後來「自己往前衝」，Emma把角色的不服輸，練成身體的本能反應。她坦言：「這是我第一次接觸柔道，雖然看起來只是動作，但真的沒有想像中簡單。」

談到與張榕容的合作，Emma滿是感激與崇拜，「她有一種仙女般的特質，只要我有比較卡的地方，她都會直接告訴我怎麼做，或是在拍戲時丟詞給我，讓我可以比較順利進入狀態。」而Emma的首次戲劇演出，也讓媽媽胡盈禎（小禎）全力應援，不僅在社群限動開心喊話：「有夠期待的啦！李小姐這禮拜六要登場了！」連經紀人都感性發文回憶：「她三歲時我就遇見她，轉眼間18歲了。從定裝、跟拍到第一次看到她哭戲一鏡到底，Emma真的是善良可愛的女孩，也會是未來的一顆星星。」讓她的首度亮相備受期待。

另外，首播後艾怡良與林育品（阿喜）的演出引爆討論，兩人片段在各社群平台點閱超過300萬人次，劇中阿喜飾演的單親媽媽，白天在酒店上班，晚上到殯儀館洗大體，背負家庭責任卻長期忽略自己的她，看似內向、其實極為堅韌。阿喜分享角色心境：「已經忘記有多苦了，只看著孩子，義無反顧地往前衝，現在回想起來，為了孩子都值得。」

Emma李曼唯（左）在《整形過後》與張榕容（右）有不少對手戲。（圖／六魚文創提供）

