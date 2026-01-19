辛龍確定登上紅白！ 曝人生有了新目標
辛龍確定登上《2026超級巨星紅白藝能大賞》，談到此次演出，坦言心情格外不同：「很珍惜、很踏實，因為舞台是一種承諾，我用我的音樂、我的歌聲陪伴大家。」他也替自己訂下目標，未來將穩定推出音樂作品，把每一場演出做到最好，「每一次出現，都要把我的執著，變成值得。」能與不同世代的藝人同台，他也希望把「穩定、溫暖、正能量」帶給觀眾。
比莉睽違三年再登《紅白》，首度以參賽者身分加入分隊競賽。她自信表示：「我還是我！體力充沛、還是一樣很年輕。」這次不僅造型走向清純的「白色夢幻少女」，更將在舞台上獨家現場演唱新歌。談到《紅白》與其他大型演出的不同，比莉直言：「只怕沒人敢衝、要拚就來拚！」展現不服輸的舞台氣勢。
「嘻哈創作歌手」呂士軒首度站上《紅白》舞台，興奮直呼：「終於等到這一天啊！」過去一年他不僅奪下金曲歌王，也完成全台巡演里程碑，累積大量舞台經驗。他表示，這些歷程都成為這次準備的重要養分，希望能帶給觀眾一場輕鬆又歡樂的演出。
其他人也在看
2026《紅白》含金量爆表 許富凱、盧廣仲、蕭煌奇、呂士軒齊聚演出
比莉睽違3年再登《紅白》陪伴觀眾迎新年，比莉自信滿滿地表示：「我還是我！體力充沛、還是一樣很年輕。」還將在《紅白》舞台首度獨家現場演唱新歌。辛龍今年將在《紅白》陪伴觀眾共度新的一年，談到這次演出，他坦言心情格外不同：「很珍惜、很踏實，因為舞台是一種承諾，我...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發表留言
2026紅白／華語重量級卡司再加碼 金曲歌王歌后齊聚
《2026超級巨星紅白藝能大賞》重量級演出陣容華麗公開，集結「樂壇傳奇」比莉、「情歌天后」龍千玉、「台灣歌姬」黃妃，以及選秀節目出道的新生代實力派男團 FEniX、 U:NUS、F.F.O，同時邀來「台視新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
Energy才休團...「阿弟」蕭景鴻驚喜單飛登蛋！ 攜手豹紋歌后、辛龍強勢出擊2026紅白
《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於 115 年 1 月 31 日在台北小巨蛋盛大登場，首波卡司曝光後引發熱烈討論。官方公開新一波重量級演出陣容，除了「豹紋歌后」比莉、「實力歌手」辛龍重磅回歸，最受矚目的莫過於「全方位藝人」蕭景鴻（阿弟），這也是他在 Energy 宣布休團後，首度以個人身分重返小巨蛋舞台。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
吃不到了！蘆洲蔥油餅夫妻過世「永久歇業」 網悲悼：老闆、老闆娘辛苦了
新北蘆洲昨（18）日發生凶殺案，一對夫妻被發現倒在客廳，警方調閱監視器發現，死者的兒子涉有重嫌，目前全力追緝中。而夫妻倆經營的「小貨車蔥油餅」是當地的銅板美食，許多網友紛紛留言說，「從小吃到大的蔥油餅，祝福老闆跟老闆娘一路好走」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
老夫婦遭逆子殺害！經營「小貨車蔥油餅」Google Map 永久歇業網友不捨
蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，1對賣蔥油餅的67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦的老夫妻，2人合計遭劈砍砍37刀慘死， 36歲獨生子涉有重嫌，警方追緝中。而這對老夫妻三重區仁愛街上經營「小貨車蔥油餅」在Google Map上評論5.0分，稍早前已變成久久歇業，讓許多網友不捨紛紛留言，「絕響的美味R.I.P.」、「從小吃到大 安息吧蔥油餅夫婦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
幸福人夫！陳冠希45歲近況照曝光 網驚：撞臉毛利小五郎
藝人陳冠希雖然近年將生活重心移往海外，一舉一動仍是外界關注焦點。近日，有粉絲在洛杉磯聖蓋博的一間知名中餐廳遇見陳冠希一家三口，他和愛妻秦舒培與8歲女兒Alaia一同出席親友婚宴。然而，陳冠希因一身特殊打扮與滄桑神態引發熱議，讓網友驚呼超像《名偵探柯南》裡的毛利小五郎！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
粗心女駕休旅車違規跨越分向限制線 撞上賓士AMG-GT跑車慘賠156萬
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 一名王姓男子2024年間駕駛一款新車入款要價約640萬元的賓士AMG-GT跑車，在行經新北市金山區台2甲線8公里處時，遭一名杭姓女子所駕駛的休旅車違規跨越分向限制線撞擊，造成跑車嚴重受損。王男事後向法院提告，同時請求賠償車輛價值減損、修車期間租車代步等費用，合計156萬餘元。經基隆地院審理後，認定杭女確有過失，應賠償...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
《功夫》火雲邪神77歲猝逝 去年展示「身體斷筷子」網看傻
娛樂中心／徐詩詠報導曾在港星周星馳《功夫》飾演最大反派的武打明星梁小龍，日前傳出他於14日離世，享壽77歲。消息已由友人證實，家屬目前相當低調，告別儀式暫定於1月26日。由於梁小龍在過去幾年身體相當不錯，去年還親自拍影片上演「肚子斷筷子」的畫面，如今傳出他離世，讓粉絲們相當不捨。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026金球獎Lisa的2套造型美翻了！紅毯上的透視黑紗、頒獎的超閃銀色禮服完全零失手！
2026金球獎於1月12日上午在比佛利希爾頓飯店登場，也是頒獎季開跑的首個典禮，除了好萊塢的閃閃星光之外，本次以頒獎嘉賓出席的BLACKPINK成員Lisa從紅毯到頒獎舞台，一連換上兩套超美造型，零失手的美貌本篇帶你一次回看！金球獎紅毯Limarie claire 美麗佳人 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
龔鈺祺單飛開音樂會！蘇打綠送上2句話 演出到一半超人氣嘉賓現身
蘇打綠鍵盤手龔鈺祺（阿龔）以「單飛不解散」之姿，持續展開個人音樂計畫，《月光動物園》音樂會昨晚（1/17）在台北表演藝術中心「球劇場」溫暖登場。回到家鄉台北舉辦專場，阿龔不僅帶來最貼近專輯原貌的完整編制演出，更收到來自蘇打綠團員的花牌祝福，上頭寫著「阿龔，我們愛你，你彈什麼都對！」，簡單一句話瞬間引爆全場共鳴，也被歌迷形容是「光看就能聽見聲音的文字」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘇打綠阿龔八百萬鋼琴亮相！嘉賓雞丁曝感人緣分
蘇打綠團員龔鈺祺17日在北藝中心球劇場舉行「月光動物園」音樂會，除了有八百多萬的貝森多夫鋼琴、台北愛樂青年管弦樂團助陣，更邀來驚喜嘉賓理想混蛋主唱雞丁站台，一連演唱阿龔創作的〈Let’s Dream About Love〉以及自己的創作曲〈漂鳥〉。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 發表留言
明大寒！4星座迎財運翻身 一路旺到月底
明大寒！4星座迎財運翻身 一路旺到月底EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
資深玉女歌手引退歌壇22年 「她」最神秘現況曝光
玉女歌手楊林淡出演藝圈超過20年，早已轉換跑道成為藝術家，她在80年代紅極一時，影視歌三棲發展，是當年家喻戶曉的人氣偶像，當年她選擇急流勇退，曾經站在鎂光燈焦點的玉女紅星，在退隱多年後，依舊保有獨特的神秘氣息。楊林在高中時期就被星探發掘，出道初期以俏皮、中性的小男孩形象亮相，風格清新，與當時主流的甜自由時報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
全球勢必美中選邊站！謝金河解析川普「一盤大棋」：他已在為下個戰爭做準備
2026剛開年，全世界就已發生不少震驚國際的大事，財信傳媒董事長謝金河對此在臉書盤點近期的全球焦點，並直言美國總統川普「正在下一盤大棋」，為下一個世界可能的戰爭做準備，同時也逼世界各國選邊站，各國領袖如何選擇，將決定未來國家的命運。謝金河表示，2026年世局多變，讓人眼花撩亂！從南韓總統李在明訪中，和習近平玩自拍；到川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛夫婦；然後是伊朗......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 3
「鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園」 凌濤斷言賴清德兩活棋
國民黨桃園市議員凌濤今（19日）在臉書發文表示，總統賴清德力圖再下一城僅剩兩活棋，即行政院副院長鄭麗君戰台北、行政院長卓榮泰拚桃園。太報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
《尋秦記》秦王林峯來了！守約來台謝票 「一天趕6場映後」只為會粉絲
《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，已於1月9日全台上映，目前已累積1200萬的票房佳績，電影中扮演秦王的林峯曾在古天樂與宣萱來台見面會上call in現聲，希望能抽空來台會粉絲，林峯果然在繁忙的行程中抽出一天的時間來台灣謝票，也是他首度來台灣宣傳電影，還會前進台中，與影迷近距離接觸！誠意十足！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
《猩瘋血雨》獸性大發 人類淪為困獸之鬥
恐怖片《猩瘋血雨》（Primate）一推出，就以首週末締造美金1,115萬元的亮眼成績，成功掀起話題熱潮，以充滿老派驚悚的氛圍，呈現最純粹、最凶猛以及最令人難忘的恐怖片極致震撼感，帶來一場令人腎上腺素狂飆的觀影體驗。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發表留言
阿翰差點出事！見鄭伊健喊「帥哥」克制不住 激動到險摔落
【緯來新聞網】鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜（大霈）、阿翰今（19日）合體宣傳Netflix新影集《百萬人推緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
梁小龍過世享壽75歲 憑《功夫》火雲邪神一角深植人心
【緯來新聞網】香港功夫演員梁小龍近日辭世，享壽75歲。相關消息由其友人對外證實，家屬已著手安排後事，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
美把烏軍事情報洩給俄羅斯? 烏克蘭「反間計」奏效 但防空系統出事了
[Newtalk新聞] 俄烏戰爭持續白熱化，近日外媒披露，烏克蘭情報部門近期採取「反間計」，向美國情報單位發送虛假的戰略訊資訊，隨後發現這些情資竟遭轉手傳遞至俄軍手中，甚至被用於進攻烏克蘭目標，引起國際譁然。與此同時，雙方空戰消耗量日益增加，上周俄羅斯便動用千架無人機、千枚制導炸彈，烏克蘭也消耗大量防空系統彈藥，差點出現「無彈可用」的局面。 根據法國《LCI》新聞報導，烏克蘭情報部門為了釐清情資外洩源頭，採取「放長線釣大魚」的戰術，故意將一套虛假的戰略部署資訊提供給美方，結果證實這些訊息最終流向俄羅斯軍隊，並被俄方採納用於實戰打擊，美烏關係勢必因為此事而再陷泥沼。 烏軍成功擊中克里米亞附近的 Nebo-U 遠程預警雷達，以及胡托羅克附近的「鎧甲-S1」防空系統。圖為「鎧甲-S1 」近程防空系統。 圖：翻攝自 騰訊網 墨甲戰刃 而在戰爭前線，據 X 帳號「NoelReport」與烏克蘭總參謀部消息，烏軍成功擊中克里米亞葉夫帕托里亞（Yevpatoria）附近的 Nebo-U 遠程預警雷達，以及胡托羅克（Khutorok）附近的「鎧甲-S1」（Pantsir-S1）防空系統。此外，頓涅茨克新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 發表留言