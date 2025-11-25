Energy下月就合體！坤達書偉捲閃兵首露面 還有絕美玉女

〔記者陽昕翰／台北報導〕Energy、丁噹、白安、「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治上週驚喜推出公益耶誕歌曲《聖誕夜驚魂》，重新演繹五月天的經典曲目，眾星驚喜宣布12月24日將在台北大全聯內湖店舉辦「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，更邀請凍齡玉女蘇慧倫加入，以溫暖而有力量的歌聲陪大家過節。

Energy因為坤達、書偉閃兵風波團體暫時停工，下月則將全員出席，投入早已規劃的慈善演出工作，為公益盡一份心力。今年聖誕夜，每組歌手將帶來精彩演出與驚喜歌曲外，更將聯手合唱《聖誕夜驚魂》，一起用歌聲點亮平安夜。

眾星分享耶誕的難忘回憶，蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治將化身聖誕老人，搶先在平安夜晚上，把音樂包裝成禮物送給大家。聊到以前是否收過聖誕禮物，白安分享：「小時候我爸媽都會把聖誕襪放在我房門口，第一個聖誕禮物是香水。」眾人一聽都相當驚訝。

丁噹笑說：「小時候我把鞋子放在窗口外面，但等到天亮把窗戶打開，裡面卻空無一物。」暖男鼓鼓貼心回說：「接下來妳放，每年都會有禮物，我們會幫妳準備！」蕭秉治則表示自己每年都會親手佈置聖誕樹，相當有儀式感。

「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會將與全聯、大全聯以及全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作，不僅號召歌迷一起做公益，也邀請多個社福團體到場欣賞演出，讓關懷真正走進需要被看見的角落。

此外，在公益演唱會當天，相信音樂也將支持各式社福機構與弱勢族群，捐贈善款給社會上有需要的對象，期盼以最實際的行動回應社會的需要，將每一份愛與力量化作最直接的協助。

