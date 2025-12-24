Energy久違合體登台 牛奶溫情告白「我生命中不能缺少你們」

Energy今（24日）晚上全體現身《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會。

《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會今晚（24日）在大全聯內湖店登場，丁噹與Energy壓軸演出。演唱會中途雖短暫降雨，近3,000名民眾仍留在現場聽歌，久違全體公開演出的Energy一現身便引起歌迷熱烈歡呼，現場大喊「想念你們！」

Energy以〈多個朋友〉揭開演出序幕，不斷與歌迷揮手互動。牛奶表示，近期常參與公益活動，自己身為家長，能和小朋友互動、一起唱歌讓人感到很溫暖，也更珍惜現在的生活。書偉則分享有小朋友對他說「再來一碗」，讓他印象深刻，現場也為即將迎接雙胞胎寶寶的書偉齊聲高喊「恭喜！」阿弟與丁噹合唱〈可以是朋友〉，也預告將以戲劇作品與大家見面。坤達透露，已與牛奶開始為明年1月10日小巨蛋演唱會的「高空特技」表演練習，團員笑說：「如果掌聲不夠大聲，你們就一直停在上面。」坤達接著笑回：「有可能，是牛奶哥。」笑翻全場。TORO近來積極瘦身，甚至嘗試吃中藥，他自嘲說：「腹肌這件事請大家先忘記，因為我已經44歲了，吃中藥、斷食這種真的沒有用啦，我們先翻篇吧。」也預告將帶給大家新的驚喜。

丁噹與阿弟帶來〈可以是朋友〉讓現場歌迷聽得陶醉。

為了迎接耶誕節，Energy特別在《HO HO HO！》耶誕特輯中，翻唱1986年發行的經典耶誕歌曲〈Last Christmas〉。牛奶坦言有一陣子沒和歌迷見面，心情有點緊張，直呼「真的很想念大家」，台下歌迷也大聲回應「我們也很想念你們」。牛奶接著對團員說「我真的想念你們」，透露過去幾乎天天見面，有一段時間沒見就覺得「我生命中不能缺少你們」，現場氣氛相當溫馨。

坤達久違再站上舞台，神色有些緊張，不時與歌迷揮手互動。

牛奶也透露，這是2025年最後一場與大家見面的活動，祝福大家「今年即將過去，2026年天天開心，天天都有Energy」。阿弟則祝大家接下來一年平平安安。TORO不忘替自己12月27日在台中的創作展簽名會宣傳，笑說「我知道那天五月天也有演唱會，大家可以順便來看我」。隨後Energy帶來首次公開演唱的新歌〈彩虹〉，並走下舞台與歌迷自拍互動，接著獻唱〈分合〉，用歌聲向歌迷宣告「我們還在」，全場情緒瞬間被點燃。Energy也向歌迷喊話，明年1月10、11日將於台北小巨蛋舉辦《ALL IN全面進擊》演唱會，再與大家相見。

TORO下台走近粉絲，帥到不行。

演唱會尾聲，Energy再度邀請丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治回到舞台，首次集齊五組歌手，合唱日前推出的公益耶誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，用歌聲唱響平安夜、迎接耶誕節與2026年的到來。適逢佳節，眾人也一同許下聖誕願望，期許明年能帶來更多好作品。

Energy再邀請丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治獻唱公益耶誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉。

在溫馨氣氛中畫下句點，Energy也宣布將把1月《ALL IN全面進擊》台北小巨蛋演唱會的部分演出酬勞投入公益，攜手捐贈500萬元善款予5家長期關懷弱勢兒少的社福單位，包括陽光社會福利基金會、更生少年關懷協會、雅文兒童聽語文教基金會、瑪利亞社會福利基金會，以及中華育幼機構兒童關懷協會，善款將全數用於早療服務、身心照護與教育培力，盼以實際行動陪伴孩子跨越困境，讓愛持續向前。

