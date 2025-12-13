Energy五人到齊「扛1000公斤飼料送毛孩」 幸福喊：這是愛的重量、再多都能乘載！

「2025毛起來愛」12月正式起跑，Hit Fm聯播網與快電商、寵物公園響應毛起來愛活動，一同捐贈1000公斤飼料，由愛心大使Energy跟愛心總召夏和熙等人一起親送到「毛腿腿浪愛幸福協會」。長期致力於公益活動的Energy，接到「毛起來愛」活動愛心大使邀請，二話不說馬上答應，齊聚一堂跟著毛起來愛團隊一同前進狗園親送糧食。一行人接力將重達1噸的飼料從貨車上搬運下來，Energy表示，這是愛的重量，再多都能承載！

Energy牛奶提到，透過這次送糧，希望大家跟他們一起動起來，毛起來愛會把捐贈的愛心糧食，一包一包親手交給需要的狗園。Energy Toro看著狗園裡的浪浪，感概地說：「我無法想像牠們挨餓的樣子。」看到大家一起協力幫助浪浪真的很感動，但這只是一小部分，還有很多狗園需要更多資源，每個人的一份愛心，就能改變牠們的生活。

Energy阿弟化身大力士，從貨車上搬運糧食接力給其他人，阿弟提到，真正辛苦的是全天候照顧浪浪的志工們，要負責的範圍很廣，不僅是浪浪本身的照護，還有維持環境及資源分配處理，非常偉大！阿弟提到，狗園裡有一隻超大隻黃金獵犬，笑容超級可愛，朝他撲過來時整個被融化，阿弟也緊緊抱著狗狗，陪著牠們玩耍一整天，阿弟笑說，完全忘了他對狗貓會過敏，但他也不在意，覺得非常療癒！

Energy書偉表示，毛小孩真的是人類最好的朋友，他自己家裡的兩隻貓寶貝原本也是浪浪，在養貓之前也曾經養過4隻吉娃娃，能盡一份心力陪伴浪浪真的很開心，邀請大家一起溫暖送愛心，讓每份愛都變成牠們的幸福能量。Energy坤達分享，毛起來愛是超有意義的活動，這是一種愛的能量傳遞，當你看到牠們開心的反應時，其實你自己得到的能量是更多的。身為貓奴的他來說，家裡的Chiro和Hana就是他的一切，只要牠們健康快樂就滿足，也發現原來無條件的愛如此簡單。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導