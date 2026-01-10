Energy今晚攻蛋！招牌16蹲跳起來 粉絲炸裂「隔20年都還在」

ENERGY１０日晚間唱進小巨蛋。資料照。新傳媒YES 933提供



Energy10日晚帶著《ALL IN全面進擊》唱進台北小巨蛋！歌迷最期待的絕對是掀起模仿熱潮的〈星期五晚上〉，把體力練好，嗨跳招牌16蹲。

Energy《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會

𝟮𝟬𝟮𝟲/𝟭/𝟭𝟬(六)

預計 𝟭𝟴:𝟬𝟬 開放入場、𝟭𝟵:𝟯𝟬 開演

Energy強勢回歸樂壇掀起回憶殺，去年(2025)卻因成員坤達、書偉捲入閃兵案，團體活動全面暫停，儘管如此，官方仍強調2026年1月台北小巨蛋演唱會不會取消，履行對歌迷的承諾；也強調，Energy將承擔一切責任，期盼以實際行動重建社會大眾的信任。

事實上，Energy在2002年出道，近年強勢回歸樂壇，掀起回憶殺，就有網友在Dcard發布貼文，納悶「Energy當年到底多紅？為什麼20年粉絲還在？」

貼文一出，就網友回答，當年Energy出道短短1個，就因為6萬名粉絲的瘋狂連署，成功在中正紀念堂舉辦萬人演唱會的紀錄，這場演出奠定了最殺舞蹈男團地位，也創下新人出道最快舉辦萬人演唱會的驚人紀錄。有粉絲表示，希望Energy能挺過閃兵風波，再創新紀錄。

