Energy休團首合體開唱！「防恐攻重演」維安全面戒備

《HOHOHO! 唱響平安夜》公益演唱會，今（24）日晚間在大全聯內湖店盛大燈場，歌手蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治輪番獻唱，陪伴歌迷歡慶聖誕佳節，而先前北捷發生隨機攻擊事件，導致4死11傷的悲劇，為了避免意外發生，活動現場也針對安全部分增派維安人力。

相信音樂攜手大全聯舉行《HOHOHO! 唱響平安夜》公益演唱會，針對今晚活動安全部分，現場除了配置8 名專業維安保全分區巡邏外，更增派了18名工作人員投入場地管制，負責維護現場秩序與引導動線，以確保人流順暢。同時，也與轄區警方保持密切合作，安排警力進駐並加強周邊巡邏，並由6名義交協助交通管制，確保現場秩序與即時應變，盼能讓大家一同共度溫馨的平安夜時光。

另一方面，此次活動也是Energy成員坤達、書偉閃兵後，首度公開合體開唱，不少粉絲到場力挺，兩人先前捲入閃兵風波後，Energy也宣布將休團至明年6月30日，但公益活動及明年1月10、11日的小巨蛋演唱會則將照常舉行。



