Energy來了！坤達書偉閃兵風波後全員合體現身 平安夜捐500萬助社福團體

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣團體Energy之前爆出團員坤達和書偉閃兵風波，公司宣布除了明年1月小巨蛋的演唱會之外，到明年6月30日前都暫停所有團體演出，除了公益活動，今(24日)晚是平安夜，Energy難得全員合體出現在大全聯內湖店的「HOHOHO！唱響平安夜」演唱會，並將聯合唱片公司「用心音樂」捐出500萬幫助社福團體。

丁噹登台演唱。(記者胡舜翔攝)

今晚蘇慧倫、「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治、白安、丁噹接力獻唱，Energy則壓軸出現，一登場就引起全場尖叫，人氣依舊很旺，在Energy全員登台前，阿弟已先上台和丁噹合唱高點擊歌曲《可以是朋友》，唱完阿弟還向台下歌迷預告「待會見。」

廣告 廣告

Energy平安夜出席公益演唱會。(記者胡舜翔攝)

Energy書偉日前傳出老婆懷了雙胞胎，他也準備當爸爸，今晚他和所有團員合唱《分合》、《Last Christmas》等歌曲，提到自己近期在沉澱，全場歌迷則恭喜他要當爸爸了，書偉說雙胞胎也是他收到的最好禮物。坤達談到近況則說和牛奶又開始練習一些明年小巨蛋演唱會上想要表演的「特技」。

Energy平安夜出席公益演唱會。(記者胡舜翔攝)

Toro說自己44歲了，才發現要瘦身不是那麼容易，之前他在高雄巨蛋開唱時曾穿上「六塊肌」內搭衣服，坤達拱他小巨蛋要更有看頭，Toro則說這件事情暫時先忘記好了。儘管今天在台下很多小朋友一直喊著想聽《星期五晚上》，不過Energy今晚並未安排這首歌，改唱另一首《彩虹》，還和歌迷互動。

今晚Energy先捐出小巨蛋演唱會部分唱酬，與「用心音樂」共同捐款500萬元。(記者胡舜翔攝)

今晚Energy也先捐出小巨蛋演唱會部分唱酬，與「用心音樂」共同捐款500萬給陽光社會福利基金會、更生少年關懷協會、雅文兒童聽語文教基金會、瑪利亞社會福利基金會，以及中華育幼機構兒童關懷協會。

