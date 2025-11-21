Energy停工照送暖 合體挺公益

Energy、丁噹、白安、呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治將推出重新演繹五月天的經典奇幻歌曲〈聖誕夜驚魂〉公益耶誕單曲，MV中還藏了彩蛋，五月天怪獸、阿信驚喜現身，送給粉絲耶誕驚喜，也陪大家過耶誕佳節。

Energy成員書偉、坤達上月捲入閃兵案，引起熱議，Energy也宣布至明年6月30日全面暫停團體活動，目前僅剩公益活動及明年1月10、11日的2場小巨蛋演唱會如期。事實上Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治平常都各自忙碌，難得有時間碰面，為了〈聖誕夜驚魂〉公益耶誕單曲，全員早在9月就已經抽空籌備錄製及拍攝MV了。

談到耶誕節將怎麼度過，鼓鼓甜蜜說：「跟太太過。」熱愛創作的蕭秉治表示，「和我的小太太過，也就是和鋼琴一起過」，白安則因為工作在身，將和經紀人一起過，丁噹接著回說：「我沒工作的話，就一個人過。」Toro索性對著丁噹說：「聽起來我也有空，所以我們可以一起找白安和經紀人。」