Energy全員到齊提早送聖誕禮物 Toro怕孤單揪白安、丁噹過節

【緯來新聞網】「Energy」、丁噹、白安、呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治合體送出聖誕禮物，驚喜推出聖誕經典特輯，第一波就先重新演繹「五月天」2004年發行的公益聖誕單曲〈聖誕夜驚魂〉，全新編曲融合聖誕繽紛元素。

Energy、鼓鼓呂思緯、蕭秉治合體。（圖／相信音樂提供）

為了全新版本的公益聖誕單曲〈聖誕夜驚魂〉，全員在9月就抽空籌備錄製及拍攝MV，當天全員齊聚聊個不停，現場應景的聖誕裝飾，一起玩起交換禮物、桌遊、枕頭戰等，MV裡還有彩蛋，怪獸、阿信特別現身。



至於今年聖誕節怎麼過，鼓鼓馬上說：「跟太太過！」熱愛創作的蕭秉治說：「我和我的小太太過，也就是和鋼琴一起過。」白安則因為工作在身，將和經紀人一起過，丁噹接著回說：「我沒工作的話，就一個人過。」Toro立馬想到個好方法，索性對著丁噹說：「聽起來我也有空，所以我們可以一起找白安和經紀人。」



白安、鼓鼓、蕭秉治將於出席11月29日晚上7點出席大全聯內湖店（停車場）的聖誕點燈活動；〈聖誕夜驚魂〉已於上架，MV也已於相信音樂YouTube首播。

鼓鼓（左起）、蕭秉治、白安、丁噹、Energy推出聖誕公益單曲。（圖／相信音樂提供）

