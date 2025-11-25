Energy全員到齊開唱日期曝光！ 鼓鼓一席話當場暖翻丁噹

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治將化身聖誕老人 平安夜將歌聲包裝成禮物送給大家。（圖／相信音樂）

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯與蕭秉治上週驚喜推出公益聖誕單曲〈聖誕夜驚魂〉，重新演繹五月天 2004 年的經典奇幻曲目，話題熱度延燒不斷。25 日再度加碼宣布，他們將於 12 月 24 日平安夜全員到齊，在台北大全聯內湖店舉辦《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，蘇慧倫也將暖心加入，共同為節慶添上最溫暖的聲音。

聊到童年聖誕回憶，白安率先分享：「我爸媽都會把聖誕襪放在房門口，我收到的第一個聖誕禮物竟然是香水。」眾人聽了都驚呼不可思議。丁噹則自曝小時候曾把鞋子放在窗邊期待聖誕老公公，結果天亮一看「什麼都沒有」，讓大家笑成一片。暖男鼓鼓立即補一句超貼心：「沒關係，接下來妳放，我們每年都會幫妳準備！」氣氛瞬間被暖到最高點。

蕭秉治則分享自己每年都會親手佈置聖誕樹，是團隊裡最有儀式感的人。而目前暫停公開演出的 Energy，也特地全員到齊投入早已規劃的公益演出，希望用音樂把平安夜變成真正的「溫暖之夜」，為社會盡上一份心意。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導