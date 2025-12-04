Energy全新作品來了！Toro出手驚喜回歸 平安夜免費開唱

記者徐珮華／台北報導

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治推出《Ho Ho Ho!》聖誕特輯，除了合唱五月天2004年發行的〈聖誕夜驚魂〉外，也各自選唱經典聖誕曲，蕭秉治則寫了1首全新暖心單曲〈恆星〉。此外，他們與蘇慧倫將於12月24日晚上8點，在台北大全聯內湖店舉辦「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，活動免費入場。

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治推出《Ho Ho Ho!》聖誕特輯。（圖／相信音樂提供）

全球最經典的失戀聖誕歌曲〈Last Christmas〉於1986年發行，Energy 5人以最崇拜的心情，重新改編、重唱這一首神曲，在80年代旋律中注入現代流行元素，並於歌曲中加入小驚喜：Toro創作全新饒舌段落，點出了這一場最美、最酸、最苦澀的聖誕節，溫暖正在與孤單共處的人。

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治將於平安夜免費開唱。（圖／相信音樂提供）

丁噹以更瀟灑的姿態，演繹黃韻玲1989年發行的〈沒有你的聖誕節〉，唱出冬日輕柔的遺憾，黃韻玲聽了她的重新詮釋，直說：「好好聽喔，完全又是新的生命，謝謝丁噹。」特輯中加碼收錄丁噹《日與夜，跟自己說晚安》專輯中的〈叮叮噹〉，除了歌名有聖誕節玩味氣氛，整首歌曲也帶給大家明亮愉悅的感覺。

陶喆2020年疫情期間，將無法相聚的思念寫成溫暖小品〈聖誕之吻〉。一直視他為偶像的鼓鼓，在決定翻唱心中的聖誕歌曲時，馬上就想到這首歌，並以熱力十足的搖滾語彙重新詮釋。白安則以電子元素改編范曉萱1995年的〈雪人〉，冷調節奏營造更具有畫面的冬夜氛圍，在她詮釋下，冬天的想念像雪光一樣輕盈透明。

