Energy公益舞台不缺席 攜手丁噹白安與大咖女神平安夜獻唱

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯與蕭秉治推出公益耶誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，也將以公益演唱會陪大家度過平安夜。（相信音樂提供）

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治與女神蘇慧倫將在今年聖誕夜，12月24日（三）晚間8點於台北大全聯內湖店舉辦《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，邀請多個社福團體到場欣賞演出，活動免費入場。

上週Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯與蕭秉治驚喜推出公益耶誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，重新演繹五月天2004年發行的經典奇幻曲目，為今年歲末揭開溫馨序曲。

蘇慧倫也將出席 《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，用歌聲陪大家過節。（相信音樂提供）

他們也分享小時候收聖誕禮物的回憶。白安小時候爸媽會把聖誕襪放在房門口，她收到的第一個耶誕禮物是香水。丁噹則曾經把鞋子放在窗口外面，但等到天亮一看，裡面卻空無一物。暖男鼓鼓貼心回說：「接下來妳放，每年都會有禮物，我們會幫妳準備！」超有儀式感的蕭秉治則表示自己每年都會親手布置聖誕樹。因閃兵風波目前正暫停公開演出的Energy也將全員出席，投入早已規劃的慈善演出工作，為公益盡一份心力。

《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會將於12月24日晚上八點在台北大全聯內湖店舉辦。（相信音樂提供）

這次公益演唱會與全聯、大全聯以及全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作，不僅號召歌迷一起做公益，也邀請多個社福團體到場欣賞演出。在公益演唱會當天，相信音樂也將支持各式社福機構與弱勢族群，捐贈善款給社會上有需要的對象，期盼以最實際的行動回應社會的需要，將每一份愛與力量化作最直接的協助。

鼓鼓呂思緯、蕭秉治將在11月29日晚上7點在台北大全聯內湖店出席點燈活動。（讀者提供）

《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，12月24日晚上8點於台北大全聯內湖店舉辦，用愛唱響平安夜。而在11月29日晚上7點，白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治也將出席於台北大全聯內湖店（停車場）的聖誕點燈活動，為2025年聖誕節揭開序幕。

