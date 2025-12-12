Energy化身大力士！親扛1千公斤飼料送暖 見浪浪撒嬌直呼融化了

【緯來新聞網】由Hit Fm聯播網發起的「2025毛起來愛」活動已於12月啟動，攜手快電商與寵物公園共同舉辦，透過糧食認購形式，將扣除成本後的款項轉為飼料，捐贈予非營利組織「台灣動物緊急救援小組（ARTT）」，以支援全台各地收容流浪犬貓的園區，確保毛孩們有足夠糧食可食，改善生活條件。

Energy扛飼料送暖。（圖／Hit Fm聯播網提供）

活動主辦單位捐出首批1,000公斤飼料，由藝人團體Energy、主持人夏和熙、Hit Fm DJ Gigi，以及快電商與萬達寵物代表，送至「毛腿腿浪愛幸福協會」。參與者現場協助搬運飼料至狗園，並與動物互動，呼籲社會大眾關注流浪動物議題，支持送糧行動。



Energy成員們分享活動感受，表示希望透過行動喚起更多人對浪浪處境的關注。其中牛奶提到，親送飼料讓他聯想到自己飼養的寵物，進而反思棄養問題；Toro則指出，許多狗園仍資源不足，期待更多人加入捐糧行列；書偉、阿弟及坤達皆強調，與動物互動的過程令人感動，也展現出流浪動物對人類的信任與依賴。

Energy扛飼料送暖。（圖／Hit Fm聯播網提供）

快電商與萬達寵物亦表示，希望結合企業資源與社會力量，將物資與關懷送到需要的動物園區。據主辦單位估計，此次活動將惠及全台超過200個園區、約3萬隻流浪動物。



本次活動亦獲得多家企業與媒體平台協力宣傳，包括7-ELEVEN、CHECK2CHECK、CHARGESPOT、奧創傳媒及TOLiFE多媒體平台。相關資訊可至活動網站查詢：https://www.hitoradio.com/activities2025/2025AllAboutLove/

