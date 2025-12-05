Energy又出事！阿弟下保母車驚覺「被騙做苦工」 超慘畫面曝光

記者蔡維歆／台北報導

Energy阿弟當主廚 還被騙到菱角田做苦工。（圖／好看娛樂提供）

節目迎來「辣妹駕到」張秀卿擔任大來賓，她一現身即與店長姚元浩來個熱情擁抱。當姚元浩詢問：「我們這個節目是在幹什麼你知道嗎？」張秀卿竟傻萌回應：「吃東西。」讓姚元浩哭笑不得，連忙糾正：「我們不是一個吃吃喝喝的節目，我們是做做吃吃的節目！」

全新一季台南七股出任務，左起莎莎、姚元浩、張秀卿、吳映潔（鬼鬼）、郭泓志。（圖／好看娛樂提供）

夥伴們在準備經典臺南料理時也遭遇滑鐵盧。其中一道滑蛋蝦仁被嫌味道太淡，而原本以為烹煮魚頭大成功時，卻因魚鱗沒有去乾淨而被打槍！雖然莎莎連忙為夥伴解釋：「我們在臺南吃魚頭有鱗片是正常啦！」但專業要求面前仍被認定不夠乾淨。張秀卿隨即「究責」一旁的郭泓志，直問：「為什麼沒有把魚鱗處理好？」現場笑料不斷。

緊接著，夥伴們又接獲新任務前往菱角田，正當大夥苦惱人手不足、任務繁重時，不經意地說出：「不管是來賓是誰，一定要好好的使喚他！」話才說完，Energy竟然從保母車上跳出場，面對迎來的農作體驗，阿弟無奈自嘲，本以為是到餐廳做飯，沒想到卻是來到菱角田「做工」，為《嗨！營業中》節目增添更多笑點。

