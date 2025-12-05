Energy台南合體做工！張秀卿在地媳婦辣翻天 眾人求饒

【緯來新聞網】張秀卿「辣妹駕到」擔任《嗨！營業中》大來賓她一現身即與店長姚元浩來個熱情擁抱。姚元浩問：「我們這個節目是在幹什麼妳知道嗎？」張秀卿竟傻萌回應「吃東西」，讓對方哭笑不得。此外，Energy也是來賓，陪主持人去菱角田做工。

姚元浩（前）載著來賓Energy巡田。（圖／好看娛樂提供）

《嗨！營業中》全新一季收視再傳捷報，本周團隊移師台南七股，除了挑戰在地美食外，更親身體驗漁村深夜任務，眾人直喊「太操了」。身為台南媳婦，張秀卿炒菜架式十足，姚元浩忍不住連聲稱讚，「妳炒菜好性感」，讓她聽聞興奮不已，邊炒邊扭動、展現火辣姿態。



不過眾人被「辣」到崩潰，張秀卿因辣椒放太多，導致廚房瞬間充滿嗆辣氣味，大夥紛紛被辣椒嗆得咳嗽不止，連一旁的莎莎、吳映潔（鬼鬼）也抵擋不住，直喊：「好辣！」

張秀卿（右）很搞笑，姚元浩也招架不住。（圖／好看娛樂提供）

迎來最硬的「深夜任務突擊」他們凌晨2點就要開工，讓身心俱疲的鬼鬼忍不住問：「還有下個地方要工作？是否可以回家睡覺？」沒想到一旁的姚元浩和莎莎竟電力滿滿，異口同聲地大喊：「不用啦！直接工作到晚上啦，衝蕊啦！」



緊接著，夥伴們又接獲新任務前往菱角田，正當大夥苦惱人手不足、任務繁重時，不經意地說出：「不管是來賓是誰，一定要好好的使喚他！」話才說完，「Energy」竟從保母車下車出場。



面對農作體驗，阿弟本以為是到餐廳做飯，沒想到卻是到菱角田「做工」，相當無奈。《嗨！營業中》每周六晚間8點台視首播、晚間10點Netflix上架；每周日晚間8點八大綜合台播出。

