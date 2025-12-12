Energy合體近況曝光 扛飼料為毛孩獻愛心

Energy擔任「毛起來愛活動」愛心大使。（圖／Hit Fm聯播網提供）

Energy擔任「毛起來愛活動」愛心大使，與總召夏和熙、丫頭、森田與DJ Gigi一同捐贈1000公斤飼料捐贈至「毛腿腿浪愛幸福協會」。Energy接力將重達1噸的飼料從貨車上搬運下來，一包一包地送到狗園裡，過程中每個人雖然手上拿著、肩上扛著沉甸甸的飼料袋，卻感受不到一絲疲倦。

Energy送飼料到狗園做公益。（圖／Hit Fm聯播網提供）

牛奶提到透過這次送糧，希望大家跟他們一起動起來，毛起來愛會把捐贈的愛心糧食，一包一包親手交給需要的狗園。看到狗園每隻活潑的浪浪，讓牛奶有感而發想到他的長毛吉娃娃「小吉」，呼籲大家愛毛孩就不要棄養，讓毛孩們都能有一個溫暖的家。

廣告 廣告

Toro看著狗園裡的浪浪，感概地說：「我無法想像牠們挨餓的樣子。Toro帶著飼料去餵狗園的浪浪，他說這些浪浪等待餵食時都會聽從指令，非常乖巧，可愛的牠們正在等著有愛的主人帶牠們回家。阿弟提到狗園裡有一隻超大隻黃金獵犬，笑容超級可愛，讓他完全忘了對狗貓會過敏。

書偉家裡的兩隻貓寶貝原本也是浪浪，在養貓之前也曾經養過4隻吉娃娃，覺得能盡一份心力陪伴浪浪真的很開心。坤達身為貓奴，家裡的Chiro和Hana就是他的一切，只要牠們健康快樂就滿足，也發現原來無條件的愛如此簡單。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台女遊日住飯店「自帶鍋煮和牛」被日網罵爆 旅遊作家這樣說

陳冠希「不雅照事件」有內幕！王晶爆外流關鍵：不是送修電腦

零地主戶2／建商整合住戶闢豪宅賺一筆 從前銷售話術隱晦現在不藏了