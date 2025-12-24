Energy合體！坤達、書偉閃兵案後首露面 近況曝光「好好沉澱自己」

Energy久違合體演出。（圖／吳孟倫攝）

Energy坤達、書偉先前因涉嫌透過不法集團「偽造病歷」閃兵而遭拘提，當時檢方依《妨害兵役治罪條例》分別諭令以 50 萬元交保，並於11月正式起訴，具體求刑2年8個月。事發後兩人所屬的相信音樂發聲明道歉，表示Energy休團至明年6月，雖然暫停所有商業及公開性團體活動，但公益活動與明年1月的小巨蛋演唱會則正常舉行。今（24日）Energy出席公益演唱會《HOHOHO! 唱響平安夜》，這也是閃兵爭議爆出後，Energy首度全員合體現身。

許久未出現在粉絲面前，書偉表示最近都在參與公益活動，以及準備明年的小巨蛋演唱會，並好好沉澱一下自己，而他的老婆謝京穎日前宣布懷了雙胞胎，即將當爸爸的他相當開心，全場也恭喜他邁入人生新階段。坤達則說：「有一陣子沒跟大家見面，做了滿多公益，也跟奶哥（牛奶）練習明年小巨蛋高空的部分。」

坤達（左二）、書偉（右二）在閃兵風波後首度露面。（圖／吳孟倫攝）

為了這次聖誕節，Energy特別在《HO HO HO！》聖誕特輯中，翻唱1986年發行的超經典聖誕歌〈Last Christmas〉，在今晚也首唱這首神曲，接著帶來〈彩虹〉，在紛擾的社會氛圍下，透過歌聲傳遞「雨過天晴」的信念，希望大家都能看見更多光亮與希望。隨後獻唱〈分合〉，用歌聲向歌迷宣告「我們還在」，也不忘向歌迷喊話，明年1月10、11日在小巨蛋相見。

演唱會尾聲，Energy再邀請丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治回到舞台上，首次集齊五組歌手，獻唱日前合體推出的公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，用愛唱響平安夜。Energy也把1月《ALL IN全面進擊》小巨蛋演唱會的部分演出酬勞投入公益，共同捐贈500萬元的愛心善款，期盼透過實質支持，陪伴每個需要幫助的孩子跨越困境，將愛化作持續向前的力量。

