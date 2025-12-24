Energy合體！坤達、書偉閃兵案後首露面 近況曝光「好好沉澱自己」
Energy坤達、書偉先前因涉嫌透過不法集團「偽造病歷」閃兵而遭拘提，當時檢方依《妨害兵役治罪條例》分別諭令以 50 萬元交保，並於11月正式起訴，具體求刑2年8個月。事發後兩人所屬的相信音樂發聲明道歉，表示Energy休團至明年6月，雖然暫停所有商業及公開性團體活動，但公益活動與明年1月的小巨蛋演唱會則正常舉行。今（24日）Energy出席公益演唱會《HOHOHO! 唱響平安夜》，這也是閃兵爭議爆出後，Energy首度全員合體現身。
許久未出現在粉絲面前，書偉表示最近都在參與公益活動，以及準備明年的小巨蛋演唱會，並好好沉澱一下自己，而他的老婆謝京穎日前宣布懷了雙胞胎，即將當爸爸的他相當開心，全場也恭喜他邁入人生新階段。坤達則說：「有一陣子沒跟大家見面，做了滿多公益，也跟奶哥（牛奶）練習明年小巨蛋高空的部分。」
為了這次聖誕節，Energy特別在《HO HO HO！》聖誕特輯中，翻唱1986年發行的超經典聖誕歌〈Last Christmas〉，在今晚也首唱這首神曲，接著帶來〈彩虹〉，在紛擾的社會氛圍下，透過歌聲傳遞「雨過天晴」的信念，希望大家都能看見更多光亮與希望。隨後獻唱〈分合〉，用歌聲向歌迷宣告「我們還在」，也不忘向歌迷喊話，明年1月10、11日在小巨蛋相見。
演唱會尾聲，Energy再邀請丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治回到舞台上，首次集齊五組歌手，獻唱日前合體推出的公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，用愛唱響平安夜。Energy也把1月《ALL IN全面進擊》小巨蛋演唱會的部分演出酬勞投入公益，共同捐贈500萬元的愛心善款，期盼透過實質支持，陪伴每個需要幫助的孩子跨越困境，將愛化作持續向前的力量。
看更多 CTWANT 文章
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
57歲英雄余家昶捨身救人！ 余母：事情是張文做的，跟他爸媽沒有關係
同時預訂兩間飯店！張文疑欲挑聖誕節下手 經濟壓力被迫提前行動
其他人也在看
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 121
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？
辛龍近日宣布復出並計畫發片，引發外界關注。據悉，辛龍近期已簽約新經紀公司、重新投入音樂創作，他雖與前老闆吳宗憲已結束合作，但雙方關係並未生變，2人私下仍保持聯絡，也不排斥未來同台合作。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 18
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 60
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 2 天前 ・ 10
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 60
禾浩辰求婚影片曝光！ 吳品潔落淚談「甜蜜細節」：你是這麼好的人
禾浩辰24日宣布向女友吳品潔求婚成功，身為這場浪漫求婚中的女主角，吳品潔在傍晚左右，也曬出被求婚時的影片，幸福地說：「每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
楊思敏24年戀情告終 情斷「真相曝光」
娛樂中心／杜子心報導日籍女星楊思敏（日本名：小林麻美）出生於日本千葉縣，過去曾活躍於台灣演藝圈，昔日以電影《新金瓶梅》走紅、被封為「最美潘金蓮」的她，怎料就在事業起飛之際，當時年僅23歲的楊思敏卻發現罹患乳癌，並漸漸淡出演藝圈。而與楊思敏交往長達24年的台籍經紀人男友阿魯米（呂仁智），在今年10月底傳出分手，如今兩人分手的原因也悄悄浮出檯面。民視 ・ 1 天前 ・ 14
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 9
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 19
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 4
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 14 小時前 ・ 20
阿信重摔後發聲「我的腦袋沒摔壞」 揭補位朱孝天主因：這不是所有人最期待的畫面
「五月天」阿信昨（12╱22）與言承旭（Jerry）、吳建豪（Van Ness）、周渝民（仔仔）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，他卻發生踩空跌落舞台的意外，今早他也在臉書發聲，還原補位朱孝天的原因，並報平安表示：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」太報 ・ 1 天前 ・ 40
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 1 天前 ・ 31
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 11
張惠妹驚喜客串《阿凡達》？親回一句話全網暴動 票房狂飆108億
電影《阿凡達：火與燼》上映後票房實力驚人，全台上映僅5天，票房便突破新台幣1億2470萬元，全球總票房更已衝破美金3億4500萬元（約新台幣108.9億元）。有趣的是，近日有眼尖網友發現，正忙於台東跨年演唱會準備的天后張惠妹，竟撞臉電影中灰燼族首領「瓦蘭」。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 11
美國隊長回歸又當爸爸！《復仇者5》預告曝光 他首度鬆口：早就安排好
漫威影業正式釋出《復仇者聯盟：末日崛起》首支超前導預告，同步證實克里斯伊凡（Chris Evans）將回歸飾演「美國隊長」史帝夫羅傑斯，消息一出立刻引爆全球漫威迷熱議。這支長約1分25秒的預告，先前也隨《阿凡達：火與燼》在部分戲院搶先曝光。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
蕭淑慎復刻「20年前爆乳戰袍」！東西半球全放送 49歲身材震撼全網
蕭淑慎過去3度染毒淡出演藝圈，近年正式復出並與小15歲的梁軒安結婚，2020年罹患十二指腸癌，隨後更轉移至肝臟，真實人生歷程宛如戲劇般起伏。曾以「金鐘爆乳」一戰成名的她，近日復刻當年激辣紅毯戰袍，只見現年49歲的她臉蛋、身材保養得宜，大方放送東西半球，震撼大批網友。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 20