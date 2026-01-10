Energy唯一單身漢Toro舊戀曝光！七朵花仔仔退團神秘內幕全揭

記者林宜君／台北報導

Energy團內唯一未婚的Toro依舊低調神秘，成為隊內唯一黃金單身漢。（圖／翻攝自Energy IG）

曾是台灣最殺男團之一的Energy，如今仍深受粉絲喜愛。Energy在小巨蛋展開為期兩天的演唱會，雖然團員坤達與書偉先前涉及閃兵案，但為了不辜負歌迷支持，演唱會照常舉行。而團內唯一未婚的Toro（郭葦昀）依舊低調神秘，成為隊內唯一黃金單身漢。

Toro的感情故事，早在出道初期就曾引起演藝圈話題。2004年，Toro當時尚在男團「台風」時，與女團「七朵花」成員仔仔（周靂岑）被傳出熱戀，當時兩人在車內親密互動被捕捉，轟動一時。外界盛傳，仔仔因此遭老闆孫德榮封殺而退團，讓她無奈退出演藝圈。然而多年後，孫德榮澄清仔仔退團主因並非緋聞，而是年紀尚小、難以適應演藝圈的壓力。他也表示，仔仔兼具舞蹈實力與外型，本有潛力成為閃亮巨星。

Toro當時尚在男團「台風」時，與女團「七朵花」成員仔仔（周靂岑）被傳出熱戀，當時兩人在車內親密互動被捕捉，轟動一時。（圖／翻攝自Energy IG）

令人唏噓的是，仔仔在淡出演藝圈多年後，於2023年7月過世，享年35歲。昔日團員們及孫德榮都對她早逝表達哀悼，「太年輕了，小孩還這麼小」，這段往事也隨她的離世成為無法重現的演藝圈記憶。時隔20年，Toro隨Energy回歸舞台，感情生活仍舊神秘。他與女性友人曾被媒體捕捉到互動，但對於婚姻與家庭始終保持低調，成為團內唯一單身的焦點。

令人唏噓的是，仔仔在淡出演藝圈多年後，於2023年7月過世，享年35歲。（圖／翻攝自網路）

其他Energy成員感情狀態透明，阿弟（蕭景鴻）自2007年結婚，育有三名子女，牛奶（葉乃文）2012年結婚，育有一子；坤達2017年迎娶戲劇圈女神柯佳嬿，感情穩定；書偉則於2023年娶回8點檔女星謝京穎，並在去年底傳出雙胞胎喜訊。如今Energy全員回歸舞台，Toro雖仍單身，但表演實力與舞台魅力不減，粉絲期盼他未來能有新戀情，也為團體的青春回憶再次點燃熱情。

