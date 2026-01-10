Energy唱回台北小巨蛋 10米高空「牛轉乾坤」彈簧特技太震撼

Energy《ALL IN 全面進擊》巡迴演唱會10日於台北小巨蛋震撼登場。（相信音樂提供）

Energy《ALL IN 全面進擊》巡迴演唱會10日於台北小巨蛋震撼登場！繼去年高雄巨蛋首場演出引爆全場轟動後，這次再度唱回台北小巨蛋，這也是Energy自2023年重返樂壇後，第二度站上台北小巨蛋舞台，王者氣勢再度歸來。演唱會打造超近距離延伸舞台與環繞移動舞台，讓小巨蛋全場歌迷零死角、近距離感受Energy的舞台魅力。此外，Energy 也同步推出回歸後首輪演唱會《一觸即發》萬人演唱會現場全紀錄 USB＋演唱會 Live CD，一上架便榮登博客來即時榜CD類冠軍的榮耀，讓歌迷得以再次回到那一夜的青春熱血時刻！

Energy 身穿「超能騎士」勁裝帥氣登場，帶領全場觀眾一同飛梭穿越至7012年。開場一連演唱〈Here I Am〉、〈Come On〉、〈無懈可擊〉、〈天生反骨〉等超殺舞曲，瞬間引爆全場氣氛，讓現場陷入沸騰。久違與歌迷相聚的他們，更霸氣高喊：「這是Energy，我們回來了！」舞台中央5公尺高的銀色戰馬震撼現身，不僅象徵Energy與歌迷「馬上去」全力前進，也呼應今年馬年的意象，寓意奔馳向前、氣勢如！Energy也特別藉此向全場歌迷拜早年，祝福新的一年馬到成功、能量滿滿。

Energy踏上 5 公尺高的環繞移動舞台，與二、三樓歌迷近距離對視比愛心，舞台更橫空飛越搖滾區上空，透明地板設計讓歌迷能360度一覽無遺地欣賞 Energy 的帥氣姿態！五人接連獻唱〈多愛我一天〉、〈愛失控〉，並首度現場演唱《ALL IN》專輯中的歌曲〈有多久〉。而當〈眼淚的味道〉音樂響起時，歌迷齊舉星型氣球應援，滿場星光讓Energy在台上感動不已。

五人這次演唱會也分別組隊準備Solo舞台，阿弟、書偉攜手帶來吉他彈唱抒情組曲，阿弟深情而富有層次的嗓音，搭配書偉溫柔細膩的吉他聲響，接連演繹莫文蔚〈忽然之間〉、五月天〈憨人〉、辛曉琪〈領悟〉三首經典情歌，讓現場氛圍瞬間沉澱，情感層層堆疊。談到選歌巧思，阿弟笑說：「這是我送給書偉的『禮物』（取自〈領悟〉的諧音），也是在『忽然之間』就獲得的幸福！」一句話巧妙呼應書偉即將成為新手爸爸的人生新階段，格外別具意義。而這次書偉也突破自我，首次吉他自彈自唱〈憨人〉，以憨厚而真摯的嗓音，搭配簡單卻動人的旋律，喚起兩人多年來未能組成雙人團體的青春遺憾。

Toro 帶來一段關於愛與奇蹟的故事，領著觀眾重溫經典偶像劇《雪天使》的感動時刻。這次除了演唱戲劇片頭曲〈暴風雪〉外，更驚喜加碼獻唱片尾曲〈忘了愛〉，喚起滿滿回憶。Toro 特別穿上與〈忘了愛〉MV 中相似的白色西裝登台，宛如從劇中走出；而《雪天使》女主角王宇婕也驚喜現身台下，與全場歌迷一同回到那寒冷卻溫柔的冬天，重溫屬於《雪天使》的青春記憶。

牛奶與坤達挑戰高達10米高空「牛轉乾坤」彈簧特技，僅靠兩條彈力繩固定身體，在毫無保留的情況下全力彈跳。繼上回牛奶完成空中翻轉12圈後，這次更加碼挑戰空中16 圈風火輪，在高速旋轉中精準控制身體核心，展現長時間高強度訓練累積而成的舞蹈實力與敬業精神！坤達同樣豁出去挑戰極限，在高空中完成多圈旋轉，坦言這是平常幾乎不可能嘗試的動作，為了舞台全力一搏，更在半空中倒立定格、秀出結實二頭肌，震撼全場！兩人為呈現最完美的演出，將體力與風險推至極限，也讓現場觀眾屏息以待，引來全場驚呼。

經過一連串 Solo 演出後，五人再度合體，接連帶來〈Ra-Man Song〉、〈踢到鐵板〉、〈You Better Not Come Home〉等復古嘻哈風格歌曲，瞬間把現場拉回最熱血的Energy時代。去年Toro在高雄巨蛋演出時曾以「假腹肌」製造笑果，這次再度升級驚喜橋段，竟被兩位舞者拉下褲子，露出有著「馬到成功」字樣的紅色四角褲，現場瞬間驚呼連連、笑聲不斷，也成了另類向歌迷拜年的方式，驚嚇與驚喜一次到位！

牛奶、書偉、阿弟、坤達、Toro五人能再度重組成Energy同台相聚，也讓他們格外珍惜每一次與成員、歌迷重聚的時光。歷經這段時間的風風雨雨，他們也在舞台上感性分享自記得心情與感受，真摯感謝所有歌迷的陪伴長年與不離不棄，讓Energy能夠再次站上舞台，繼續唱給大家聽。

此次 Energy 也攜手用心音樂，於《HOHOHO！唱響平安夜》演唱會時共同捐贈500萬元投入公益，其中包含Energy《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會部分演出酬勞，將這筆愛心善款捐贈予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，盼透過實際行動回饋社會，傳遞更多溫暖與正向力量。Energy《ALL IN 全面進擊》演唱會11日晚上六點也將在台北小巨蛋持續開唱，陪大家一起ALL IN到最後一刻！

