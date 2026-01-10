Energy單身漢Toro小巨蛋驚見「20年前女友」被催婚畫面曝光

Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10日於台北小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，繼去年高雄巨蛋首場演出獲得好評，這次再度唱回台北小巨蛋，這也是Energy自2023年重返樂壇後，第二度站上台北小巨蛋舞台。

五人這次演唱會也分別組隊準備Solo舞台，阿弟、書偉攜手帶來吉他彈唱抒情組曲，阿弟深情而富有層次的嗓音，搭配書偉溫柔細膩的吉他聲響，接連演繹莫文蔚〈忽然之間〉、五月天〈憨人〉、辛曉琪〈領悟〉三首經典情歌，讓現場氛圍瞬間沉澱，情感層層堆疊。談到選歌巧思，阿弟笑說：「這是我送給書偉的『禮物』（取自〈領悟〉的諧音），也是在『忽然之間』就獲得的幸福。」

Toro帶來一段關於愛與奇蹟的故事，領著觀眾重溫經典偶像劇《雪天使》的感動時刻。這次除了演唱戲劇片頭曲〈暴風雪〉外，更驚喜加碼獻唱片尾曲〈忘了愛〉，喚起滿滿回憶。Toro 特別穿上與〈忘了愛〉MV 中相似的白色西裝登台，宛如從劇中走出；而20年前《雪天使》女主角王宇婕也驚喜現身台下，重溫屬於《雪天使》的青春記憶。

《雪天使》女主角王宇婕現身演唱會。（圖／相信音樂提供）

Energy安排跟粉絲近距離互動橋段，有粉絲封Toro為國王，還有歌迷問Toro：「什麼時候要結婚？」Toro打趣說，「妳的問題很好，剛才阿弟幫我回答了，『國王有三妻四妾』」，豈料粉絲興奮告白，「我要跟你結婚，會回去跟我老公離婚」，此話一出Toro嚇壞：「吃這麼重，我們演唱會是老少咸宜的。」阿弟也出面緩頰喊，「這真的不能接受。」

