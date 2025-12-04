Energy回歸舞台倒數 ！丁噹重唱36年前經典獲讚「新的生命」

Energy、丁噹、白安、鼓鼓及蕭秉治等眾歌手將參與「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會。相信音樂提供

歲末將至，華語樂壇吹起濃濃聖誕暖流！Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治日前率先推出公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，重新演繹五月天2004年的經典奇幻曲目。歌曲一上線即空降KKBOX華語新歌日榜第一名，正式為今年的聖誕節揭開溫馨序幕。

《Ho Ho Ho!》聖誕特輯集結六首經典翻唱與一首全新暖心單曲，七組歌手以截然不同的音色與編曲風格，陪伴樂迷度過不一樣的冬夜。其中，被視為全球最經典的失戀耶誕曲〈Last Christmas〉深植人心，Energy五位成員以最崇拜的心情重新詮釋這首神曲，將80年代旋律融入現代流行元素，並加入Toro全新創作的饒舌段落，描繪酸甜交錯的聖誕記憶。

丁噹重唱〈沒有你的聖誕節〉感動黃韻玲

「情歌天后」丁噹則以更瀟灑、成熟的聲線，重新演唱黃韻玲1989年的經典作品〈沒有你的聖誕節〉，唱出冬夜裡的輕柔遺憾。黃韻玲聽完後直呼：「好好聽！完全是新的生命。」特輯也收錄丁噹專輯《日與夜，跟自己說晚安》中的〈叮叮噹〉，為特輯增添歡快與節慶氣息。

Energy、丁噹、白安、鼓鼓及蕭秉治等眾歌手將參與「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會。相信音樂提供

陶喆在2020年疫情期間創作的〈聖誕之吻〉充滿溫暖思念，而崇拜陶喆已久的鼓鼓此次以搖滾能量重新詮釋，爽朗熱情拉近每一段距離、讓幸福感直達心底。白安則以她標誌性的冷調電子風格翻唱范曉萱1995年的經典〈雪人〉，打造更具畫面感的冬夜氛圍，讓思念變得如雪光般輕盈透明。

在這個特別的歲末時刻，所有歌手希望以最真摯的音符為城市注入節慶能量。「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會將於12月24日晚上8點在台北大全聯內湖店免費登場，由蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治共同演出，用歌聲溫暖陪大家共度佳節。



