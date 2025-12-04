Energy回歸舞台倒數！ 重唱〈Last Christmas〉獻驚喜

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治推出耶誕歌曲，也將出席公益演唱會。（相信音樂提供）

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治日前推出公益耶誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，重新演繹五月天2004年發行的經典奇幻曲目，登上KKBOX華語新歌日榜第1名，為今年歲末揭開溫馨序曲。Energy也將全球經典耶誕歌〈Last Christmas〉注入現代流行能量。

Energy以最崇拜的心情，重新改編、重唱這首於1986年發行的失戀耶誕歌曲〈Last Christmas〉，為熟悉80’s的旋律注入現代流行元素，並於歌曲中加入小驚喜，Toro創作全新饒舌段落，點出了這一場最美、也最酸、最苦澀的耶誕節。

在《Ho Ho Ho!》耶誕特輯中，共有6首翻唱經典聖誕曲加1首全新暖心單曲，情歌天后丁噹以更瀟灑的姿態重新演繹黃韻玲於1989年發行的歌曲〈沒有你的聖誕節〉，唱出冬日輕柔的遺憾，原唱黃韻玲聽了丁噹的重新詮釋，直說：「好好聽喔，完全又是新的生命，謝謝丁噹。」特輯中並加碼收錄丁噹《日與夜，跟自己說晚安》專輯中的〈叮叮噹〉，除了歌名有耶誕節的玩味氣氛，整首歌曲也帶給大家明亮愉悅的感覺。

鼓鼓一直視陶喆為偶像，這次重新詮釋2020年疫情期間，陶喆將無法相聚的思念寫成溫暖的小品〈聖誕之吻〉。鼓鼓用他獨有的爽朗與熱情打破所有距離，將幸福感傳送到你心裡；而白安以熟悉的電子元素改編范曉萱1995年的經典歌曲〈雪人〉，蕭秉治則創作了新曲〈恆星〉。

蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治更將於12月24日晚上8點於台北大全聯內湖店舉辦《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，免費入場。

