Energy坤達含淚告白老婆柯佳嬿！ 深陷風暴內心話全說了

Energy10日帶著《ALL IN 全面進擊》巡迴演唱進台北小巨蛋，在最後段落，他們一連演唱〈某年某月某一天〉、〈不在乎有沒有以後〉讓全場聽得如癡如醉。五個人也分別向台下萬名粉絲告白，坦言接下來將會休團一陣子，相約之後再回到舞台一起唱唱跳跳，台下粉絲哭成一片，並將歌曲〈永遠不說再見〉作為跟粉絲的約定曲。

深陷閃兵風暴的書偉跟坤達，兩人都講到哽咽。坤達表示，非常感恩還能站上這個舞台，演唱會開始的時候，情緒有點控制不住。他表示「這段時間我體會到很多、也沉澱很多，想要感謝的人也是非常多，我非常感謝這段時間遇到的很多人、很多事，即使你只有跟我說一句加油，我都覺得很溫暖。真的非常非常謝謝你們，有好好的把我接住。」也不忘感謝經紀公司、唱片公司以及台上四位夥伴。

坤達也感謝一直陪伴他的太太柯佳嬿，10日也是柯佳嬿的生日，他感性的說「我的太太，她給了我的很多支持跟鼓勵，今天是她的生日，但她沒有來，我想跟她說生日快樂、謝謝妳辛苦了」。阿弟則帶全場粉絲一起大喊生日快樂，獻上最大的祝福給柯佳嬿。

書偉則表示「我人生故事到目前為止最精彩的就是這兩年，我重新跟你們相遇，我結了婚、我拿到金曲獎，也在這兩年我失去最愛的父親，卻要開始學會怎麼樣開始當一個父親，也在這兩年發生了一件讓大家擔心的事情，不好意思讓大家擔心了。」他也坦言人生本來就不一定永遠都順遂，更要珍惜跟把握當下，「接下來可能會有一小段時間沒辦法跟大家見面，我會好好整理自己，等到塵埃落定、等到春暖花開，我們在這裡繼續唱唱跳跳」。

團長牛奶則說「能夠站在舞台上為大家表演，很珍惜這種雙向奔赴的感覺。最後想跟大家說，真的很謝謝大家，這次復出好不容易把身體練回來，我真的很希望可以一直為大家表演下去，希望大家以後都來看我們演唱會。」阿弟也感謝一路以來支持他的歌迷，很榮幸可以擁有這麼多家人。

Toro含淚跟爸媽告白，因為這是他出道20多年來，爸媽第一次到現場看Energy的演唱會，他有感而發的說「兩年前我們決定五個人在一起的時候，就不是五個人，是一個而已，我們決定要成為一個去體驗所有事情，要不停證明自己，我們會跌倒、會蹲下，但我們會找到跳起來的方法，然後做給你們看。謝謝你們！」

