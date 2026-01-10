Energy坤達捲閃兵哭了！哽咽謝老婆柯佳嬿陪伴 書偉鞠躬致歉

Energy二度站上台北小巨蛋舞台。（圖／相信音樂提供）





Energy今（10）日起一連兩日在台北小巨蛋舉行《ALL IN 全面進擊》，首場吸引1萬名歌迷到場朝聖，5人接連帶來多首歌曲，其中成員坤達、書偉日前捲入閃兵風波，重創演藝形象，連帶影響團體決定休團，如今兩人也在演唱會尾聲吐露心聲，坤達更當場淚謝老婆柯佳嬿一路的支持與鼓勵。

坤達在Talking環節數度哽咽，他坦言開場前一度難以控制情緒，對於還能站在這個舞台上感到十分感謝，同時也感謝在這段期間所遇見的人事物，「即使只有跟我說句『加油』，我都覺得很溫暖，謝謝你們有好好把我接住。」

粉絲驚喜應援彩虹星星氣球，讓Energy相當感動。（圖／相信音樂提供）

而今天也正好是坤達老婆柯佳嬿的生日，雖然柯佳嬿今晚未能到場，坤達仍不忘獻上感謝表示：「她在這段時間陪著我、給了很多支持和鼓勵。我想跟她說生日快樂，謝謝妳，辛苦了。」對此，柯佳嬿稍早也在社群曬出數張自拍照寫下：「親愛的宇宙，我已經準備好迎接這個世界的豐盛美好了，今以後也請多多愛護，謝謝你們愛著我這個怪人。」

同樣捲入閃兵風波的書偉則感慨表示，這兩年正好是自己人生篇章中最精彩的階段，不僅重新與團員們合體、站上金曲獎舞台、結婚當爸，更面臨了失去父親的傷痛，即便如此，他今晚仍為已故父親留了位置，相信他今晚也一定有來看。至於閃兵風波，書偉向歌迷鞠躬致歉，並約定表示：「請大家給我一點時間，我會好好整理自己，等到塵埃落定、春暖花開，我們再相遇在這裡唱唱跳跳。」



