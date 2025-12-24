Energy坤達書偉閃兵「今首合體開唱」！防恐攻維安升級 高規格警力曝

記者蔡維歆／台北報導

Energy不受閃兵案影響，演唱會目前公告將會照常舉行。（圖／翻攝自Energy臉書）

Energy坤達、書偉爆發閃兵糾紛，新北地檢署依妨害兵役條例等罪嫌起訴，求刑2年8月徒刑，所屬唱片公司宣布除了公益活動以及明年1月10、11日的台北小巨蛋演唱會，其餘團體活動直到2026年6月30日前全面暫停公開，連帶跨年、尾牙都喊卡。如今Energy今晚將首度公開露面演出，由於近日發生北捷隨機殺人案件，現場也將加強維安人力。

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治《Ho Ho Ho!》聖誕特輯。（圖／相信音樂提供）

Energy、蘇慧倫、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯以及蕭秉治，今（24）日晚間8點將於台北大全聯內湖店停車場開唱，舉辦「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，而大全聯此次和相信音樂攜手舉辦的公益演唱會，現場將安排8位保鑣、6位警力以及1位警方督導，並安排18位工作人員引導民眾進出場，與內湖分局確保與會民眾安全，讓大家都能開心平安過聖誕。

而Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治眾星其實平常都各自忙碌，先前為了〈聖誕夜驚魂〉公益聖誕單曲，全員早在9月就抽空籌備錄製及拍攝MV。因為閃兵案導致全面暫停工作的Energy，成員坤達和書偉，不只也有參與單曲，同時也驚喜現身MV當中，但因為是在九月就已經拍攝完畢，當時尚未發生閃兵案，而後才推出新歌和MV，也讓Energy在這錯位時空可以再次合體。

