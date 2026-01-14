Energy坤達開唱「把小鬼帶身上」兄弟陪伴演出 他一放大照片淚崩了

娛樂中心／綜合報導

Energy演唱會圓滿結束。（圖／ 相信音樂提供）

男團Energy上週末圓滿落幕演唱會，團員們合體演出掀起滿滿回憶殺，不僅台上情感滿溢，台下細節也悄悄感動粉絲。近日就有眼尖網友發現，坤達在演唱會中佩戴了一條由已故好友小鬼（黃鴻升）生前設計的品牌項鍊「Alien666」，畫面曝光後引發不少歌迷鼻酸。

一名擔任官方修圖工作的網友事後在社群發文分享心情，坦言原本修圖時情緒相當冷靜，直到最後檢查照片、放大畫面時，才赫然注意到坤達頸間那條項鍊，瞬間破防，「其實修圖蠻冷靜的，直到我要檢查拉近才發現項鍊，唉呦達達啊，你這冷不防的讓我防不了。」一句話道出滿滿不捨與感動。

該條「Alien666」項鍊為小鬼生前親自設計的潮流品牌作品，過去也曾多次被演藝圈好友佩戴支持，如今再次出現在演唱會舞台上，象徵意義格外深遠。坤達以低調方式將思念化為陪伴，也讓不少歌迷感動直呼「兄弟情一直都在」。

坤達被發現把小鬼項鍊戴在身上。（圖／相信音樂提供）

不僅如此，KID（林柏昇）日前曾說過，小鬼離世那段時間，大家情緒都陷入低潮，常常難過到睡不著覺，最後選擇用刺青把思念留在身上。KID將小鬼刺在手臂上，象徵隨時陪伴；坤達則把兄弟刻在背上；歐弟則選擇刺在胸口，貼近心臟的位置，用不同方式延續彼此之間的情誼。

