Energy坤達、書偉現身了！扛1000公斤愛心飼料助浪浪溫飽

「2025毛起來愛」12月正式起跑，Hit Fm聯播網攜手快電商、寵物公園一同主辦，號召大家集糧送愛，集結所有愛心糧食認購款項，扣除成本，捐贈飼料給非營利公益組織《台灣動物緊急救援小組ARTT》，幫助全台貓狗園裡的浪浪毛孩，餐餐有飯吃，飽飽不孤單！

毛起來愛活動愛心大使Energy、愛心總召夏和熙、Hit Fm「HIT週末!」DJ Gigi、快電商創辦人森田、聯合創辦人ㄚ頭、創辦人陳雋希VIC以及萬達寵物執行長李俊廣、萬達寵物副執行長羅至玄。（圖／Hit Fm聯播網）

Hit Fm聯播網與快電商、寵物公園響應毛起來愛活動，一同捐贈1000公斤飼料，由愛心大使Energy、愛心總召夏和熙、Hit Fm「HIT週末!」DJ Gigi、快電商創辦人森田、聯合創辦人ㄚ頭、創辦人陳雋希VIC，以及萬達寵物執行長李俊廣、萬達寵物副執行長羅至玄，將這份愛親送至「毛腿腿浪愛幸福協會」。

長期致力於公益活動的Energy，接到「毛起來愛」活動愛心大使邀請，二話不說馬上答應，齊聚一堂跟著毛起來愛團隊一同前進狗園親送糧食。一行人接力將重達1噸的飼料從貨車上搬運下來，一包一包地送到狗園裡，過程中每個人雖然手上拿著、肩上扛著沉甸甸的飼料袋，卻感受不到一絲疲倦。Energy表示，這是愛的重量，再多都能承載！就像Energy歌曲〈彩虹〉的歌詞提到，「在風中相擁 對彼此述說 美好時光 就是在你左右 共享每一道彩虹」，願浪浪動物議題可以更加被大眾關注。

Energy坤達與狗園可愛浪浪互動。（圖／Hit Fm聯播網）

Energy牛奶提到，透過這次送糧希望大家跟他們一起動起來，毛起來愛會把捐贈的愛心糧食，一包一包親手交給需要的狗園。看到狗園每隻活潑的浪浪，讓牛奶有感而發想到他的長毛吉娃娃「小吉」，呼籲大家愛毛孩就不要棄養，讓毛孩們都能有一個溫暖的家。

Energy Toro看著狗園裡的浪浪，感概地說：「我無法想像牠們挨餓的樣子。」看到大家一起協力幫助浪浪真的很感動，但這只是一小部分，還有很多狗園需要更多資源，每個人的一份愛心就能改變牠們的生活。Toro帶著飼料去餵狗園的浪浪：「這些浪浪等待餵食時都會聽從指令非常乖巧，可愛的牠們正在等著有愛的主人帶牠們回家。」

Energy Toro扛飼料餵狗園毛小孩。（圖／Hit Fm聯播網）

Energy阿弟化身大力士，從貨車上搬運糧食接力給其他人，直呼真正辛苦的是全天候照顧浪浪的志工們，要負責的範圍很廣，不僅是浪浪本身的照護，還有維持環境及資源分配處理，非常偉大！阿弟提到，狗園裡有一隻超大黃金獵犬、笑容超級可愛，朝他撲過來時整個被融化：「完全忘了他對狗貓會過敏，但他也不在意，覺得非常療癒！」

Energy書偉說，忘不了狗園裡的哈士奇，相當親人，一直要玩你丟我撿遊戲，浪浪們的眼神都很單純，你給牠一點點愛，牠就用全部的愛來回應你。書偉表示，毛小孩真的是人類最好的朋友，他自己家裡的兩隻貓寶貝原本也是浪浪，在養貓之前也曾經養過4隻吉娃娃，能盡一份心力陪伴浪浪真的很開心，邀請大家一起溫暖送愛心，讓每份愛都變成牠們的幸福能量。

Energy坤達分享，毛起來愛是超有意義的活動，這是一種愛的能量傳遞，當你看到牠們開心的反應時，其實你自己得到的能量是更多的。身為貓奴的他來說，家裡的Chiro和Hana就是他的一切，只要牠們健康快樂就滿足，也發現原來無條件的愛如此簡單，這次毛起來愛活動，只要一個簡單的動作，就可以讓更多的浪浪感到幸福跟溫飽：「加入我們，一起愛心送糧！」

愛心總召夏和熙一進到狗園就渾然忘我，不停跟狗狗們玩耍，衣服上留下超多可愛的狗腳印，夏和熙提到，當你餵牠們、摸牠們時，你會發現牠們跟家裡的毛孩沒有任何不一樣。還有非常多等待幫助的毛孩們，牠們最需要的就是最基本的一頓溫飽，透過這次毛起來愛集糧送愛，幫助全台貓狗園裡的毛孩，餐餐有飯吃，飽飽不孤單！

「HIT週末!」DJ Gigi女力爆發，直呼一次扛5包也沒問題，想趕快讓浪浪們好好吃飯。Gigi分享，她在狗園認識了好多新朋友，其中3隻可愛的小狗狗「花生、土豆、麵筋」讓她印象超深刻，就像小嬰兒般乖巧地讓大家抱在懷裡，Gigi表示：「毛孩的世界很單純，有溫飽、有愛就是幸福，透過電台我們用聲音把愛傳出去，希望毛起來愛大家不只能『聽』到，更能實際行動。」更多資訊請上「2025毛起來愛」專頁網站。



