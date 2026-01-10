Energy小巨蛋開唱！Toro被脫褲紅色四角褲見客 狂虧「前女友」腮紅太紅

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會於今（10）日於台北小巨蛋登場，Toro演唱當年演出《雪天使》的主題曲，而該劇的女主角王宇婕也驚喜現身台下。

Energy在小巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

Toro則是帶來20年前演出的偶像劇《雪天使》的片頭曲〈暴風雪〉、片尾曲〈忘了愛〉，引人注意的是，《雪天使》女主角「雪桐」王宇婕也驚喜現身台下。經過一連串Energy 5個人的Solo演出後，5人再度合體，接連帶來〈Ra-Man Song〉、〈踢到鐵板〉、〈You Better Not Come Home〉等復古嘻哈風格歌曲。

去年Toro在高雄巨蛋演出時曾以「假腹肌」製造笑果，這次升級驚喜橋段，唱到嗨處，竟被兩位舞者拉下褲子，露出有著「馬到成功」字樣的紅色四角褲，讓現場爆出笑聲。〈You Better Not Come Home〉唱畢，Toro在台上也跟王宇婕互動，笑虧對方今天的腮紅很紅，反被成員虧：「哪有你的內褲紅。」

