Energy平安夜嗨唱捐500萬

Energy 24日在公益演唱會上合體演出，氣氛嗨翻，圖片右起為牛奶、書偉、阿弟、坤達、Toro。（陳俊吉攝）

蘇慧倫（右）、鼓鼓24日在公益演唱會合唱，默契十足。（陳俊吉攝）

Energy、蘇慧倫、丁噹、白安、呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治24日晚在「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會輪番獻唱，同是Energy成員的坤達、書偉捲入閃兵風波後，首度公開露面演出，只見Energy狀態頗佳，默契獻唱多首夯曲，隨後獻唱〈分合〉，用歌聲向歌迷宣告「我們還在」，引起歌迷陣陣尖叫。用心音樂、Energy昨也宣布共同捐贈500萬元予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位。

Energy向來寵粉，昨熱情地向歌迷喊話明年1月10、11日在台北小巨蛋「ALL IN全面進擊」演唱會上相見，並特地翻唱1986年發行的經典應景耶誕歌〈Last Christmas〉，隨後獻唱〈彩虹〉，盼在近來紛擾的社會氛圍中，透過歌聲傳遞雨過天晴信念，希望大家都能看見更多光亮與希望。

女神蘇慧倫一連帶來〈檸檬樹〉、〈我到底是怕你什麼〉等夯曲，還邀請鼓鼓合唱〈在我生命中的每一天〉，她笑說：「今年我的專輯巡迴，這首歌都是我一個人唱，今天終於有人來陪陪我了。」鼓鼓則說：「耶誕節就是要陪著大家一起溫暖地過。」

演出尾聲Energy邀請丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治合體對唱公益耶誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，大家默契一同許下耶誕願望及祝福，期許明年再推出更多好作品給大家；在日前發生「台北捷運殺人事件」震驚各界後，主辦昨在現場配置8名專業維安保全分區巡邏，增派18名工作人員投入場地管制，負責維護現場秩序與引導動線，以確保人流順暢，同時與轄區警方保持密切合作，安排警力進駐並加強周邊巡邏，並由6名義交協助交通管制，確保現場秩序與即時應變。