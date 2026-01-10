Energy強碰金唱片 自豪16蹲贏韓團

「Energy」10、11日於台北小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會。成員坤達、書偉去年捲入閃兵風波，Energy當時發聲明宣布停工至6月30日，仍投入已答應參與的公益與慈善相關事務，以履行對歌迷的承諾，5人昨再度在小巨蛋相聚，格外珍惜每一次與成員、歌迷重聚的時光，也特地謝謝粉絲一路以來支持。

Energy開場演唱〈Here I Am〉、〈Come On〉等舞曲，久違與歌迷相聚的他們霸氣說：「這是Energy，我們回來了。」牛奶向粉絲喊話，旁邊大巨蛋來了很多小鮮肉、天后，「謝謝你們來，我們才是你們的青春、小鮮肉，今天晚上把你們的熱情釋放給我們」，Toro馬上拱牛奶跳韓團「CORTIS」的〈GO！〉，只見牛奶即興秀一段帥氣舞姿，Toro幽默地自豪，「我們有跟上時代，他們還不見得會16蹲。」

廣告 廣告

書偉謝京穎大方放閃

他們的家人昨坐在台下支持，其中書偉老婆謝京穎挺著雙胞胎的孕肚坐在第一排，當書偉走到延伸舞台時，謝京穎熱情伸出手來應援，書偉走上前浪漫親了她的手，大方放閃。他們也選唱莫文蔚〈忽然之間〉、五月天〈憨人〉、辛曉琪〈領悟〉經典情歌，阿弟笑說：「這是我送給書偉的『禮物』（諧音〈領悟〉，也是在『忽然之間』就獲得的幸福。」

坤達牛奶高空拚轉圈

5人也分別組隊呈現Solo舞台，牛奶與坤達重現在10米高空「牛轉乾坤」彈簧特技，僅靠兩條彈力繩固定身體，全力彈跳，繼上回牛奶完成空中翻轉12圈後，這次更加碼挑戰空中16圈風火輪；坤達同樣豁出去挑戰極限，在高空中完成多圈旋轉，坦言這是平常幾乎不可能嘗試的動作，為了舞台全力一搏，在半空中倒立定格、秀出結實二頭肌，引起全場萬人尖叫。

而去年在高雄巨蛋演出時以「假腹肌」製造笑果的Toro，這次竟被兩位舞者拉下褲子，露出有著「馬到成功」字樣的紅色四角褲，逗笑粉絲。

Energy攜手用心音樂日前於「HOHOHO！唱響平安夜」演唱會時共同捐贈500萬元投入公益，其中包含Energy台北小巨蛋演唱會部分演出酬勞，將這筆愛心善款捐贈予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，傳遞更多溫暖與正能量。

演唱會尾聲，5人一一向粉絲訴說感謝，坤達、書偉、Toro忍不住淚崩，坤達特別感謝老婆柯佳嬿，「我太太陪著我，給我很多支持鼓勵」，並提到昨正巧是柯佳嬿生日，「生日快樂，謝謝妳，辛苦了。」書偉形容這2年是人生最精采的時刻，「這2年也發生1件讓大家擔心的事情，不好意思，讓大家擔心了，之後有一小段時間沒辦法見面，我會整理自己，等塵埃落定、春暖花開時，我們再約定在這裡唱唱跳跳。」