Energy才休團...「阿弟」蕭景鴻驚喜單飛登蛋！ 攜手豹紋歌后、辛龍強勢出擊2026紅白

蕭景鴻、辛龍確定登《2026超級巨星紅白藝能大賞》。台視提供

《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於 115 年 1 月 31 日在台北小巨蛋盛大登場，首波卡司曝光後引發熱烈討論。官方公開新一波重量級演出陣容，除了「豹紋歌后」比莉、「實力歌手」辛龍重磅回歸，最受矚目的莫過於「全方位藝人」蕭景鴻（阿弟），這也是他在 Energy 宣布休團後，首度以個人身分重返小巨蛋舞台。

Energy休團後首度個人身分迎戰紅白 蕭景鴻坦言興奮大過壓力

男子團體 Energy 因日前捲入爭議，已於 2025 年 10 月正式進入休團期，並在今年 1 月初完成小巨蛋演唱會後暫停團體活動。在團體沉潛之際，成員蕭景鴻（阿弟）的動向成為粉絲關注焦點。今年他首度以個人身分受邀參與《紅白》，談及心情時他表示：「非常感動和感謝《紅白》對我的肯定。」

廣告 廣告

首度一個人站上《紅白》舞台，蕭景鴻坦誠確實有些許壓力，但興奮感大過於壓力。目前他除了為台視熱播中的八點檔《寶島西米樂》演唱主題曲與片尾曲，也計畫在休團期間持續投入音樂創作，期盼能盡快推出個人單曲，並透過戲劇作品帶給觀眾更多面向的演出。

《2026超級巨星紅白藝能大賞》比莉。台視提供

豹紋歌后比莉化身夢幻少女 辛龍重回舞台兌現承諾

「豹紋歌后」比莉睽違三年再登《紅白》陪伴觀眾迎新年，自信滿滿地表示：「我還是我！體力充沛、還是一樣很年輕。」過去多以特別來賓身分現身的她，今年首度以「參賽者」身分加入分隊競賽。比莉笑說以前服裝造型隨心所欲，這次則將化身為清純的「白色夢幻少女」，並將在舞台上首度獨家現場演唱新歌，展現「獨一無二」的舞台魅力。

另一位重量級大咖則是「實力歌手」辛龍，今年他也將在《紅白》陪伴觀眾共度新年。談到這次演出，辛龍坦言心情格外不同，認為舞台是一種承諾，希望能用音樂與歌聲來陪伴大家。他替自己訂下目標，從今年開始將穩定推出音樂作品，「每一次的出現，都要把我的執著，變成值得。」

《2026超級巨星紅白藝能大賞》龍千玉。台視提供

跨世代強大卡司齊聚 115年1月31日小巨蛋見

本次《紅白》卡司眾星雲集，包括「嘻哈創作歌手」呂士軒、金曲得主蕭煌奇、盧廣仲、許富凱，以及新生代實力派男團 FEniX、U:NUS 等。精采絕倫的《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於 115 年 1 月 31 日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（115 年 2 月 16 日）播出。

《2026超級巨星紅白藝能大賞》黃妃。台視提供

《2026超級巨星紅白藝能大賞》許富凱。台視提供

《2026超級巨星紅白藝能大賞》蕭煌奇。台視提供

《2026超級巨星紅白藝能大賞》蔣三省。台視提供

《2026超級巨星紅白藝能大賞》盧廣仲。台視提供

《2026超級巨星紅白藝能大賞》李炳輝。台視提供

《2026超級巨星紅白藝能大賞》呂士軒。台視提供

《2026超級巨星紅白藝能大賞》八三夭。台視提供

《2026超級巨星紅白藝能大賞》U:NUS。台視提供

《2026超級巨星紅白藝能大賞》J.Sheon。台視提供

《2026超級巨星紅白藝能大賞》FEniX。台視提供

《2026超級巨星紅白藝能大賞》F.F.O。台視提供



回到原文

更多鏡報報導

藍正龍離婚2年變身總舖師？坦言「不小心考到證照」 睽違10年合體隋棠「闖雪梨辦桌」

不用賠了！朴有天5億損害賠償案「離奇終結」 前東家突手軟「撤回告訴」

110萬人瘋傳的奇蹟！偶像教父新女團25歲成員「長髮飄逸照」神定格 網驚：一眼奪魂

超感人！22年後「母女重逢」10秒就認出 篠原涼子失控喊「天啊」當場飆出淚